Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı yalatacağız

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çarşamba akşamı Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi.

Üyelerle yapılan toplantıda Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan eski yönetici Mahmut Uslu flaş açıklamalarda bulundu.

"O KÜFÜRLÜ ŞARKIYI GELECEK SENE YALATACAĞIZ"



Mahmut Uslu yaptığı açıklamada, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi. Ama o yanlış yollara girdi." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'UN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YANSIMIŞTI

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Florya'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarın yaptığı küfürlü tezahürata eşlik etmiş ve bu görüntüler sosyal medyada ses getirmişti.

STAT PROJESİ PAYLAŞILDI

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu'nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi.

Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı.