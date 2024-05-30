Fenerbahçe'yi kahreden tablo: Olympiakos tarih yazınca ortaya çıktı! Son 3 sezonda...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Yunanistan'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda oynanan final maçının normal süresi 0-0 sona erdi.

Aston Villa eşleşmesinin yıldızı olan Ayoub El Kaabi, 116. dakikada attığı golle takımına kupayı getirdi.

TARİHİNİN İLK AVRUPA KUPASI

Fenerbahçe'yi çeyrek finalde eleyen, devamında Aston Villa'yı sürklase eden Olympiakos, Fiorentina'yı da mağlup ederek tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı.

EL KAABİ TARİHE GEÇTİ

2021-2023 arası Hatayspor'da forma giyen Ayoub El Kaabi, Avrupa kupaları tarihinde tek sezonda eleme turlarında 11 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

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FENERBAHÇE'Yİ KAHREDEN TABLO! SON 3 SEZONDA...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasını lider tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşmiş, deplasmandaki ilk maçta 3-0 geri düşmesine rağmen 3-2'yi bulup İstanbul'daki rövanşa umutlu dönmüştü.

Kadıköy'de golü erken bulan temsilcimiz, kalan bölümde farkı açamamış ve tur önce uzatmaya sonra da penaltılara gitmişti. Penaltılarda Fenerbahçe'ye üstünlük kuran Olympiakos, turu geçen taraf olmuştu.

Olympiakos'un kupayı kazanmasıyla üzülen Fenerbahçeli taraftarları daha da üzen bir detay, final maçının ardından ortaya çıktı.

Son 3 sezonda Fenerbahçe'nin Avrupa'da rakip olduğu 3 takım da o sezon Avrupa'da kupa kazandı.

EINTRACHT FRANKFURT - 2021/22

2021/22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp ile yarışan Fenerbahçe, grubu üçüncü sırada tamamlayıp Konferans Ligi'ne geçmiş ve orada Slavia Prag'a elenmişti.

Grubu lider tamamlayan Frankfurt, devamında sırasıyla Real Betis, Barcelona, West Ham United ve Rangers'ı yenerek kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe grupta Frankfurt'a iki maçta da yenilmemiş, iki mücadele de 1-1 sona ermişti.

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SEVILLA - 2022/23

2022/23 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya ekibi Sevilla ile eşleşmişti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden temsilcimiz, ikinci maçı 1-0 kazanmasına rağmen kupaya veda etmişti.

Olympiakos ile bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kaldıran Mendilibar, Fenerbahçe eşleşmesinin ardından Sampaoli'nin yerine göreve gelmiş ve sırasıyla Manchester United, Juventus ve Roma'yı mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

OLYMPIAKOS - 2023/24

Bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz, H Grubu'nu lider tamamlayıp son 16 turuna yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Olympiakos ile eşleşen Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de dramatik şekilde rakibine penaltılarda elenip Avrupa defterini kapattı.

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Yunanistan'da ligi üçüncü sırada tamamlayan Olympiakos, Avrupa'da tarihi bir başarıya imza atmış oldu.