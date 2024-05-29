Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Karim Benzema ve yeni hoca açıklaması: Cuma günü öğreneceksiniz

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; teknik direktör seçimi, stat ve transferlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"YENİ HOCAYI ÖĞRENECEKSİNİZ"

Kongre üyeleri ile buluşan Koç, hoca seçimiyle alakalı olarak "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim; cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeri. İstatistikleri alt üst etti. 99 puan topladı, 99 gol attı, deplasmanlarda hiç yenilmedi. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi, rakibimizi ittirdiler." dedi.

STAT KAPASİTESİ HAKKINDA

Stat projesi hakkında konuşan Ali Koç, "Ayakta seyirci almak için açılır kapanır koltuklar yapacağız. Ahmet Ketenci 1.5 milyon dolar yatırım yapacak. Böylece Avrupa maçlarında oturarak ligde ayakta maç izleme imkanı sağlayacağız." dedi.

Haberin Devamı

"HİÇBİR YERE BIRAKMIYORUZ, DEVAM EDECEKLER"

Yıldız oyuncularını bırakmayacaklarını ifade eden Ali Koç, "Bu kadro istatistik olarak en iyi işleri yapmış, en karakterli kadro. Branco liderliğinde yakaladığımız uyumu devam ettireceğiz. Fred, Osayi, Ferdi ve İrfan bunları hiçbir yere bırakmıyoruz, devam edecekler. Eksik yerler için planlama devam ediyor." sözlerini sarf etti.

"AZİZ YILDIRIM İLE KUCAKLAŞALIM"

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Ali Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho'yu açıklamış. Gelsin beraber televizyona çıkalım. Kongre öncesi kucaklaşalım." dedi.

BENZEMA İDDİALARI HAKKINDA

Fenerbahçe ile anılan Fransız yıldız Karim Benzema için Başkan Ali Koç'tan açıklama geldi.

Karim Benzema'nın transfer edileceği yönünde iddiaların doğru olmadığını kaydeden Ali Koç, "Benzema haberi tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur!" dedi.

GÖRÜŞME YAPILDIĞI İDDİASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Al Ittihad'da forma giyen Karim Benzema'nın Samos Adası'nda bir görüşme yaptığı öne sürülmüştü. Haberde, Al Ittihad'dan ayrılmak isteyen Karim Benzema'nın transfer hakkında görüşme yaptığı ifade edilmişti.

29 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında transfer olduğu Al-Ittihad formasıyla 29 resmi maça çıkan Karim Benzema bu karşılaşmalarda 13 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.