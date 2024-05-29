Aziz Yıldırım açıkladı: 3 yıl için Jose Mourinho'yu haftaya İstanbul'a getireceğim | Stat projesi hakkında: 60 bin kişilik olacak

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un "Ben olduğum sürece şampiyon yapmayacaklar söylemini eleştiren Aziz Yıldırım, "Aday olan bir arkadaş 500 imza topladı diye kulübün her şeyini incelettiler, demokrasi diye bunu yaptılar ama yanlış yaptılar. Sayın başkan; 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin, ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz." dedi.

"FENERBAHÇE ÜST KİMLİKTİR"

Fenerbahçe'nin üst kimlik olduğunu ve siyasetten ayrı tutulması gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe, siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil, Türkiye'nin takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir, hepimiz bu çatı altında kavga etmeden Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ederiz. Biz, Fenerbahçe'de kimlik sorununun yaratılmaması için 'Fenerbahçe üst kimliktir' dedik. Biz Fenerbahçeliler kimsenin adamı değiliz, biz Fenerbahçeliyiz." dedi.

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE BU ÜLKENİN MİHENK TAŞIDIR"

Fenerbahçe'nin şike kumpasında maddi kayıplarının karşılanması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Fenerbahçe bu ülkenin mihenk taşıdır. Hepimizin tek sevgisi vardır, o da vatandır. Bu vatana kimler hizmet ediyorsa onlara saygı göstereceğiz. Onlar da bize saygı gösterir. Bu vatanı oluşturan bir kurum da Fenerbahçe'dir. Devleti ve hükümeti ayırmamız lazım. 2011'de bize yapılan kumpas için manevi kayıplarımızı kimse geri veremez ama maddi kayıplarımızı devlet bize vermeye mecburdur." diye konuştu.

"60 BİN KİŞİLİK KAPASİTE OLACAK"

Stat projesi hakkında konuşan Yıldırım, "Gelir gelmez yapacağımız ilk iş stat projesidir. 60 bin kişi kapasite olacak, kale arkalarında 5'er biner artacak. Çatı 3 metre yukarı kalkacak. Maraton ve Fenerium'da tam sahanın görülememesi ortadan kalkacak. Haftaya daha detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz. Stadı yaparken maçlar oynanacak. Dışarıdan kazık sistemiyle kale arkası çözülmüş olacak. İki tribün ve kale arkalarının koltuklarını söküp ayakta seyirci alalım, 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden yaratalım." dedi.

Haberin Devamı

"ALACAĞIM YOK DİYOR AMA KİTAPTA ALACAK OLMASI YANLIŞTIR"

Kulübün mali durumu hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Faaliyet raporlarında 12 milyar TL borç gözükmekte 29 Şubat itibariyle. Ama mart nisan mayıs aylarında ne kadar borç olduğunu kime bilmeyecek. 1 yıl sonra mali kongrede bunu öğreneceğiz. Şu anda Sayın Ali Koç 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok.' dedi. Halbuki bu kitapçık öyle söylenmiyor. O alacağını hibe edip gelsin kongreye. Alacağım yok diyor ama kitapta alacak olması yanlıştır. Borcu 317 milyon Euro'ya düşürdük diyor. Halbuki verdiği kitapta 12 milyar gözüküyor. 350 milyon Euro borç gözüküyor. Söyledikleriyle dağıttıkları kitapçık aynı değil. 27-28 sezonuna kadar 150 milyon Euro'ya yakın sporculara ödenecek borç gözüküyor. Bunları söylemiyorlar. Tek söyledikleri 'Aziz borç bıraktı gitti'. Neredeyse 200 milyondan fazla mal varlığından dolayı artımız var. Bunu ileride kalem kalem açıklayacağım. Herhangi bir borç hikayesi yok. Kendileri kendi kafalarına göre anlatıyorlar." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN GELİYORUM!"

Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için geleceğini belirten Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe şampiyon olacak, başka çıkışı yok! Önümüzde ne federasyon, ne hakemler, ne iç güç, ne dış güç kimse duramaz! Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle, federasyonla kayıp yaşamayacağız inşallah." dedi.

"MOURİNHO'YU İSTANBUL'A GETİRECEĞİM"

Mourinho ile şartlarda anlaştıklarını kaydeden Aziz Yıldırım, "Şampiyon yapmak için geliyorum. Yoksa 'Ben şampiyon yapmayacağım etmeyeceğim' sözüm yok Mourinho'yla ben Önder Bey'le 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim. (Aykut Kocaman'ı gelir mi sorusuna) Mourinho 2 sene için geliyor. 2 sene sonra uzatırız. Bizden sonra gelenlere sorarsınız. Öyle bir fikrimiz yok. Mourinho gelecek. 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur." dedi.