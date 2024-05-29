Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a cevap ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması! 'Siz çıldırdınız mı?' | 'Astronomik bir teklif gelmedikçe...'

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Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve 8-9 Haziran'da başkanlık seçimine hazırlanan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Sarı - lacivertlilerin başkanı; diğer aday Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerdeki sözlerine cevap verirken, takımdan ayrılacağı iddia edilen Ferdi Kadıoğlu ve diğer oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri:

"ESKİ ZİHNİYET DÖNMESİN DİYE..."

Daha işimiz bitmedi. Yapmamız gereken bazı konuları henüz istediğimiz gibi yapamadığımız için adaylığa devam edeceğiz dedik. Eski zihniyetin tekrar buraya dönmemesi için adayız. Anti Fenerbahçe lobisi dediğimiz mücadelenin fitilini ateşledik. Bu sezonun 2. yarısında sert ve net bir duruşumuz var.

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"NEDEN O ZAMAN EZMEDİNİZ?"

Eski başkanımız, Fenerbahçe'nin önünü keseni ezeceğim diyor. Sonra da 'Söyle kim var, Fenerbahçe'nin önünü kesen?' Sayın başkan, en çok siz yaşadınız. 7 yılda 3 kez son dakika şampiyonluklarımız kurgularla elimizden alındı. Takım otobüsümüze saldırıldı. Sonraki sene bir futbolcumuzun arabasına kurşun atıldı, ne olduğu hala bilinmiyor. Ezecektiniz de neden o zaman ezmediniz? Kuvvetliyken yapmadınız da şimdi nasıl yapacağınızı bir anlatmanızda fayda olduğunu düşünüyorum.

"BU NANKÖRLÜKTÜR"

Bu kulüp 6 sene öncesine dönemez. Hepimiz bu kulübü şampiyon yapmak istiyoruz. Ne demek borç beni ilgilendirmez? Nasıl ilgilendirmez? CAS'ta kaç tane dava çözmek zorunda kaldık. Çok şükür bugün bir tane davamız yok. Günü geçmiş ne borçlar ödedik geldiğimizde. Bu nasıl bir nankörlüktür? Ben borca karışmam, şampiyon yapmaya geliyorum sözü nasıl bir popülist söylemdir!

"KİM ALAY EDİYORSA YAZIKLAR OLSUN"

Kendi dönemlerinde Fenerbahçe'ye operasyon yapılırken haykırıp isyan edenler, bugün yine Fenerbahçemize karşı operasyon yapıldığında birliktelik değil ayrıştırma, bölücülük yapıyorsa, saldırıları küçümsüyorsa, hatta alay ediyorsa onların da Fenerbahçeliliğine yazıklar olsun.

"ÇIKALIM ER MEYDANINA"

Biz sorumluluğumuz gereği röntgeni çektik, anlatabileceklerimizi anlattık. Anlatamayacağımız şeyler de vardı, kol kırılsın yen içinde kalsın dedik. Ancak anlatma zamanı geldi. Bunları anlatırken, er meydanında anlatmayı tercih ederiz. Kapalı toplantılarda ya da birbirimizden ayrı yaptığımız toplantılarda birbirimize laf yetiştirmek, iftira atmak... Çıkalım er meydanına cesur olan, medeni olan, fikirlerine, düşüncelerine ve seçim sürecinde savunduğu iddialara güvenen, diğer adayın suratına tek tek bunu sayar.

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"SİZ ÇILDIRDINIZ MI?"

100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı? Varsa çıksın kamuoyunda söylesin. 150 milyon euro hibe etmezse hukuki olarak gereken neyse yapacağım." demiş. Sayın başkan siz çıldırdınız mı, akli melekelerinizi mi kaybettiniz? İşi yarışa sokan sizdiniz, 100 dediniz, lira dediniz, milyon dediniz, euro dediniz. İletişimci arkadaşlara 'euro değil, TL' dediniz. Ben utanıyorum bu işleri konuşmaktan. En kötü günde bile karşınıza çıkıp, ben böyle yaptım şöyle yaptım demedim. Sayın Aziz Yıldırım; tek gelin, topunuz gelin ama gelin. Kaçmayın!

"ASTRONOMİK BİR RAKAM GELMEDİĞİ SÜRECE TAKIMDA KALACAK"

Mario Branco bizimle devam edecek. Zaten birkaç aydır önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmaları yapmış vaziyettedir. İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi... Bunların hepsi olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği taktirde takımda kalacak.

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"SİSTEMİ DE YENECEĞİZ"

Seneye daha da güçlü bir kadro kuracağız. Geçmişten aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz.