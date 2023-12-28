Galatasaray ve Fenerbahçe, 4. kez Süper Kupa'da karşılaşacak! Hedef, Riyad'da kupayı kaldırmak

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1966’da Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanmaya başlanan, 2006’da Futbol Federasyonu tarafından adı Süper Kupa olarak değiştirilen organizasyonda 16 kez ile en çok kazanan takım olan Galatasaray ile bu kupayı 9 kez müzesine götüren Fenerbahçe yarın tarihlerindeki 399. randevuya 19. farklı statta çıkacak.

Fenerbahçe 148-127 üstün

İki ezeli rakip bugüne kadar İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach. Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıkarken bu rekabette Kanarya 148, Aslan ise 127 kez kazanmayı başardı. İki ekip geçen pazar günkü derbi de dahil olmak üzere 123 kez berabere kaldı.

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En son kazanan taraf Fenerbahçe

Galatasaray’ın en son 2019’da kazandığı Fenerbahçe’nin ise 2014’ten bu yana, yani 8 senedir hasret kaldığı Süper Kupa’da 2 takım 9 yıl sonra rakip olacak. 25 Ağustos 2014 tarihinde Manisa’da oynanan mücadelede normal süre ve uzatmalar 0-0 sona ererken sarı lacivertliler penaltılarda ezeli rakibine 3-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi olmuştu. İki takım ayrıca Süper Kupa’da 4 kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 2 kez Galatasaray 1 kez de Fenerbahçe kupayı kaldırmayı başardı.

7 yıl sonra tarafsız saha

Fenerbahçe ve Galatasaray 7 yıl sonra tarafsız sahada karşılaşacak. En son 2015-16’da Antalya’daki Türkiye Kupası finalini Aslan 1-0 kazanmıştı.

İki ezeli rakip 9 yıl sonra Süper Kupa’da rakip. Son maçta normal süre ve uzatmalar 0-0 biterken Kanarya penaltılarda kupayı almıştı.