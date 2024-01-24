Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer yarışı! Tribünde izledi, Edouard Michut...

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Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Beşiktaş ve Galatasaray'ın sürpriz yarışı ortaya çıktı.

BONSERVİSİNİ ALDI

L'Equipe'te yer alan habere göre, Adana Demirspor'un sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Edoard Michut'un satın alma opsiyonunu kullandı. Haberde; Paris Saint-Germain'in Michut'un sonraki satışından yüzde 20 pay sahibi olduğu belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın genç oyuncuyla ilgilendiği ve resmi teklif hazırlıklarında oldukları ileti sürüldü.

İLK GÖRÜŞMELER

Beşiktaş'ın, ara transfer dönemi sona ermeden önce 20 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray'ın da Michut transferi için ön görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Anthony Martial ve Michut’un temsilciliğini yapan Philippe Lamboley, Beşiktaş-Adana Demirspor maçını 'özel davetli' olarak protokol tribününden takip etti. Michut'un temsilcisinin Beşiktaş maçını tribünden takip etmesi, genç oyuncu için çıkan transfer iddialarını güçlendirdi.

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Adana Demirspor'da bu sezon 11 maça çıkan 20 yaşındaki Michut, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.