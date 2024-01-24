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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer yarışı! Tribünde izledi, Edouard Michut...

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#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş
Galatasaray ve Beşiktaşın transfer yarışı Tribünde izledi, Edouard Michut...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 15:24

Beşiktaş ve Galatasaray, Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Michut'nun transferinde karşı karşıya geldi.

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Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Beşiktaş ve Galatasaray'ın sürpriz yarışı ortaya çıktı.

BONSERVİSİNİ ALDI

L'Equipe'te yer alan habere göre, Adana Demirspor'un sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Edoard Michut'un satın alma opsiyonunu kullandı. Haberde; Paris Saint-Germain'in Michut'un sonraki satışından yüzde 20 pay sahibi olduğu belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın genç oyuncuyla ilgilendiği ve resmi teklif hazırlıklarında oldukları ileti sürüldü.

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İLK GÖRÜŞMELER

Beşiktaş'ın, ara transfer dönemi sona ermeden önce 20 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray'ın da Michut transferi için ön görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

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TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Anthony Martial ve Michut’un temsilciliğini yapan Philippe Lamboley, Beşiktaş-Adana Demirspor maçını 'özel davetli' olarak protokol tribününden takip etti. Michut'un temsilcisinin Beşiktaş maçını tribünden takip etmesi, genç oyuncu için çıkan transfer iddialarını güçlendirdi.

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Adana Demirspor'da bu sezon 11 maça çıkan 20 yaşındaki Michut, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş

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