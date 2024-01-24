Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni hamleyi açıkladı: 'Müjdeyi veriyorum, çok yakında...'

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Galatasaray'ın Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda sarı - kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Özbek; Galatasaray'ın Bankalar Birliği anlaşmasından yakın zamanda çıkacağını duyururken, futbol takımındaki maaş konusu ve hedefler hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

"YAKINDA MÜJDEYİ VERİYORUZ"

"Bankalar Birliği'ne ağır bir borç yükünün altında olmamıza rağmen tüm sportif branşlarda rekabeti sürdürerek devam ediyoruz. 2022 Haziran'da göreve geldiğimizden beri, anlaşma gereği faiz ve ana para ödemeleri ertelendi. 2022'den beri Bankalar Birliği gelirimizin yarısını süpürüyor, yarısını da Galatasaray Kulübü'ne veriyor. Yani basit bir anlatımla, bugün ve 2024 Mayıs'ından sonra gelecek yönetimin bir hesap yaparak, Galatasaray'ı yönetmesi için gereken fon ve para neyse bunun iki mislini oluşturmalı. Hem borcu ödeyip, hem Galatasaray'ı yönetsin. Bu çok önemli bir bilgi. Bu anlaşmadan çıkmak için önemli aşamalar kaydettik. Yakında müjdeyi veriyoruz. Yıllık 950 Milyon TL faiz yükünden kurtulacağız."

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"MAAŞLARI, AYIN 1'İ GELMEDEN ÖDÜYORUZ"

"Futbolcularımızın maaş ödemeleri üzerinden kulübümüzü karıştırma çabalarını son günlerde izliyoruz. Bu haberlere kesinlikle inanmayın. Tüm futbolcularımızın primleri dahil tüm ödemeleri yapılmıştır. 3-4 ay geriden gelme gibi bir durum yok. Ayın 1'i gelmeden tüm maaşları ödüyoruz."

"FUTBOL TAKIMIMIZI DESTEKLEYELİM"

"Futbol takımımız, zor ve yoğun bir fikstürden başarıyla geçmeye devam ediyor. Bu zorlu dönemde onların her zaman yanında olmamız ve desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yarınki İstanbulspor maçında taraftarlarımızı takımımızı desteklemeye davet ediyorum."

MURAT KURUM AÇIKLAMASI

"İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un kulübümüzü ziyareti sonrası oluşan gündem nedeniyle söylemek istediklerim var. Murat Kurum ile Emlak Konut Başkanlığı döneminde ve özellikle deprem felaketi sonrası birlikte çalışma durumumuz oldu. Kendisiyle uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Sayın Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadelerim, 8 senelik süre zarfında Sayın Murat Kurum ile yaptığımız çalışmaların paylaşımıdır."

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"REKORLAR KIRIYORUZ"

"Galatasaray Store'da rekorlar kırıyoruz. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Haziran - Aralık 2023 döneminde, 33.7 Milyon Euro satış rakamı ile geçen yıla göre euro bazında %119 büyüme gerçekleştirdik. Zafer yürüyüşüne devam ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım, maddi manevi hiçbir destekten kaçınmıyoruz. Sizin desteğinizden mahrum kalmak istemiyoruz."