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Galatasaray ‘VAR’la yok

#Galatasaray#Altay#Süper Lig
Galatasaray ‘VAR’la yok

Altay’ın 2. golünü atan Bamba sadece skoru değil, Aslan’ın ligde olmadığını da tescil etti.

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Maçtan hemen önce Trabzon yenilmezlik serisini 27 maça çıkarmış ve Abdullah Avcı 8 maç üst üste kazanarak kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakalamışken, lige, en azından moralmen devam edebilmek adına, kazanmak dışında başka hiçbir opsiyonu olmadan çıktı Galatasaray sahaya. Sarı kırmızılıların geçen haftaki Avrupa rotasyonlu kadrosu değişmiş, Cicaldau’nun yokluğunda ideal kadrosuna yakın bir 11 sahaya çıkmıştı. Berkan-Taylan ikilisinin bir arada oynadığı maçlardaki üretkenlik sorunu yüzünden orta sahada Morutan’la, forvette de Halil yerine Diagne’yle başlanacağını düşünenler yanıldı.

ALTAY MORALLi GELMiŞTi

Altay’ını son 7 lig maçında galibiyet görememiş olması, onları klasmanın 13. sırasına demirlemiş, yıllar sonra Süper Lig’e dönen İzmir temsilcisi aradığı morali hafta arası Türkiye Kupası’nda tur atlayarak bulmuştu. O moralle İstanbul deplasmanından puan çıkarmanın hesabını yapıyordu. Aradıkları golü, daha 17. dakikada Pinares’in güzel vuruşunda buldular. Galatasaray hiç beklemediği bir şekilde geriye düştükten sonra 34. dakikada Halil’le durumu eşitleyerek stresini çabuk attıysa da beraberliği bozmak için uzun süre beklemesi gerekecekti.

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FENERBAHÇE MAÇI GiBi

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69. dakikada oyuna giren Morutan ve Diagne’nin oyunu iyiden iyiye hareketlendirmesi sonucunda, Galatasaray bir kez daha maçı son 30 dakikaya sıkıştırdı ve aranan gol 80. dakikada Diagne’den geldi. Golden sadece 6 dakika sonra VAR uyarısıyla gelen penaltı, tıpkı Fenerbahçe maçında olduğu gibi skorun zor değişeceği dakikalarda ağları buldu ve Bamba sadece skoru değil, Galatasaray’ın bu çok ilginç sezonda ligde olmadığını da tescil etmiş oldu.

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#Galatasaray#Altay#Süper Lig

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