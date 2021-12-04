Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli'den Fenerbahçe açıklaması!

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Altay ile 2-2 berabere kaldığı Spor Toto Süper Lig 15’inci hafta maçının ardından Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Necati Ateş ile Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli düzenlenen basın toplantısına katıldı.



DENİZLİ: GALATASARAY GİBİ GÜÇLÜ BİR TAKIMDAN PUAN ALMAK ÖNEMLİ



İlk olarak konuşan Mustafa Denizli, iki hafta İstanbul’da iki tane zorlu deplasman maçı oynadıklarını söyleyerek, şunları ifade etti: "Zorluk derecesi yüksekti. Son haftalarda aşağı doğru giden bir grafiğimiz var. Bunu telafi etmeye gayret ediyoruz. Sezon başında başladığımız kadroda sakatlık problemleri yaşadık. Bu 2 puan önümüzdeki haftalar için ümit verici. Bugünkü mücadeleden özellikle memnunum. Galatasaray gibi güçlü bir takımdan puan almak önemli. Galatasaray’ın da bizim de kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok duygusal bir maçtı benim açımdan. Bugün 2 tane rekabet yaşayan takımda benim uzun yıllarım geçti. Futbola başladığım kulübüm Altay, 9 yıl süre görev yaptığım Galatasaray Takdir edersiniz ki böyle iki takımın maçını izlemek farklı duygular yaşatıyor insana. Şartlar ne olursa olsun başında olduğum takımın başarısı için çalışıyoruz. Çalıştığımız tüm camialarda aynı ciddiyetle işimi yapmaya çalışıyorum. Bugün müthiş bir taraftar desteği vardı Galatasaray’ın. 1-0 öne geçtikten sonra biraz daha dikkatli olsak daha iyi olabilirdi. Tempodan, mücadeleden, her şeyden keyif aldığını düşünüyorum bu maçı izleyenlerin. Yeni kurulmuş bir takımız. Şu andaki pozisyonumuz benim sezon başında düşündüğüm puanın 3 puan kadar gerisinde. Bir maçlık bir gecikmemiz var. Ama bunu telafi edecek bir kadroya sahibiz. Tempomuz daha da yükselecek sakat oyuncuların aramıza katılmasıyla. İstanbul’da 2 hafta mağlubiyet yaşamamak bizim adımıza önemli."



"GALATASARAY’IN İLK GOLÜNDE TEMAS VAR GİBİ GÖZÜKÜYOR"



Hakem kararlarıyla ilgili görüşleri sorulan Denizli, "Bizim yediğimiz golü çok fazla açıdan izleme imkanımız olmadı. Niye öyle oldu onu da bilmiyorum. Futbolcularımın beyanına benim inanmam gerekir, bir müdahale olduğunu söylüyorlar. Ben de baktım pozisyona, temas var gibi gözüküyor. Hem Cüneyt hocanın hem de VAR’daki arkadaşların birlikte verdiği bir karar, üzerine çok konuşmak istemiyorum. Hata varsa da hatalar insanlara mahsus. Cüneyt Çakır gibi bu ülkenin yetiştirdiği ender kıymetlerden birinin öyle karar vermesini saygıyla karşılıyoruz. Bizim penaltı pozisyonunu ben izleyemedim. Ceza sahası içinde oyuncuların verdiği ilk tepki bunun penaltı olduğu fikrini oluşturdu. Cüneyt hoca da izleyip penaltıyı verdi. Benim söyleyebileceğim bir şey yok, pozisyonu izlemedim" yanıtını verdi.



"FENERBAHÇE’DE BİRÇOK ARKADAŞIM VAR, ONLARLA OTURMAM KADAR DOĞAL BİR ŞEY YOK"



Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmesiyle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe kafilesi benim kaldığım otelde kaldı. Fenerbahçe camiası benim uzak olduğum bir camia değil. Orada görev yapan yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım. Onlarla oturmam kadar doğal olan bir şey yok. Doğru, onlarla oturdum. Akıllara başka bir şey gelmesin. Görevimin başındayım. Buradaki görevim benim için son derece önemli. Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

GOLLERE SEVİNMEDİ

Haberin Devamı

Altay, 17. dakikada Pinares ve 86. dakikada Bamba ile Galatasaray karşısında 2 gol buldu.

Haberin Devamı

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, atılan gollerden sonra sevinç yaşamadı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNE GALATASARAY'DA BAŞLADI

Teknik patron Mustafa Denizli, Futbol kariyerinin son sezonunu geçirdiği, 3 farklı dönemde teknik direktörlük görevini üstlenip, 1987-88 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşattığı sarı-kırmızılı takımla 2 kez Süper Kupa, 1 kez de Türkiye Kupası kaldırdı. Denizli, Galatasaray’a Avrupa kupalarında yarı final ve çeyrek final oynattı.

Mustafa Denizli, daha önce farklı takımlarla karşılaştığı, Galatasaray’dan takım arkadaşı olan teknik direktör Fatih Terim’le yuvası olarak gördüğü Altay’ın başında ilk kez rakip oldu.

Haberin Devamı