Galatasaray üst üste 6. zafer, Icardi yeni rekor peşinde!

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sarı kırmızılılarda sakat olan Kazımcan Karataş dışında eksik yok. Başkent ekibinde de Ali Sowe ve Stelios Kitsiou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

GALATASARAY SON 19 RESMİ MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Ligin ilk haftasında Kayseri ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 5 maçta Trabzon, Gaziantep, Samsun, Başakşehir ve İstanbulspor’u yenen Galatasaray, topladığı 16 puanla lider Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde yer alıyor. Son 19 resmi maçında yenilmeyen Aslan, son mağlubiyetini geçen sezonun 32. haftasında 3-1’lik skorla Beşiktaş’tan almıştı.

Haberin Devamı

ARJANTİNLİ YILDIZ BU SEZON 11 KARŞILAŞMADA 10 GOL ATTI

Sarı kırmızılı takımda gözler yine Mauro İcardi’de olacak. Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 7 gol atan Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti. Ligde ilk 11’de çıktığı son 13 karşılaşmada da gol atarak bu alanda erişilmesi çok zor bir rekorun sahibi olan İcardi, Ankaragücü önünde fileleri havalandırdığı takdirde rekorunu daha da geliştirecek.