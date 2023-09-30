×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray üst üste 6. zafer, Icardi yeni rekor peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Icardi#Süper Lig
Galatasaray üst üste 6. zafer, Icardi yeni rekor peşinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 07:00

Sarı kırmızılı takım, RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmadan 3 puanla ayrıldığı takdirde ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaracak. İlk 11'de sahaya çıktığı son 13 Süper Lig karşılaşmada da gol atarak bu alanda erişilmesi güç bir rekor kıran Mauro İcardi de rekorunu geliştirmek için mücadele edecek. Maçın hakemi Volkan Bayarslan.

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sarı kırmızılılarda sakat olan Kazımcan Karataş dışında eksik yok. Başkent ekibinde de Ali Sowe ve Stelios Kitsiou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Gözden KaçmasınÜmraniyesporda Mustafa Gürsel tek tek açıkladı Emre Demir ve Siraçhan Nasın durumları, hedefler ve Arda Turanın performansı...Ümraniyespor'da Mustafa Gürsel tek tek açıkladı! Emre Demir ve Siraçhan Nas'ın durumları, hedefler ve Arda Turan'ın performansı...Haberi görüntüle

GALATASARAY SON 19 RESMİ MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Ligin ilk haftasında Kayseri ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 5 maçta Trabzon, Gaziantep, Samsun, Başakşehir ve İstanbulspor’u yenen Galatasaray, topladığı 16 puanla lider Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde yer alıyor. Son 19 resmi maçında yenilmeyen Aslan, son mağlubiyetini geçen sezonun 32. haftasında 3-1’lik skorla Beşiktaş’tan almıştı.

Galatasaray üst üste 6. zafer, Icardi yeni rekor peşinde

Haberin Devamı

ARJANTİNLİ YILDIZ BU SEZON 11 KARŞILAŞMADA 10 GOL ATTI

Sarı kırmızılı takımda gözler yine Mauro İcardi’de olacak. Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 7 gol atan Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti. Ligde ilk 11’de çıktığı son 13 karşılaşmada da gol atarak bu alanda erişilmesi çok zor bir rekorun sahibi olan İcardi, Ankaragücü önünde fileleri havalandırdığı takdirde rekorunu daha da geliştirecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Icardi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!