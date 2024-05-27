Galatasaray tribünde de şampiyon oldu

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Süper Lig’de 24. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray seyirci ortalamasında da 2023-24 sezonunun zirvesinde yer aldı. 52 bin 468 kişi kapasiteli Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta bu sezon sarı kırmızılılar 43 bin 113 seyirci ortalaması ile maçlarını oynadı. Galatasaray geçen sezon da 45 bin 157 seyirci ortalaması ile bu istatistikte 1. sıradaydı.

SAMSUNSPOR TRABZON’U GEÇTi

Sarı kırmızılıları 38 bin 42 ortalama ile Fenerbahçe izlerken Beşiktaş da 23 bin 663 seyirci ortalaması ile maçlarını oynadı. Yılport Samsunspor bu sezon evinde 17 bin 119 taraftar ortalaması ile oynarken 16 bin 214 seyirci ile oynayan Trabzonspor’u geçmeyi başardı.

GALATASARAY KASASINI DA DOLDURDU

Galatasaray 24. kez mutlu sona ulaştığı 2023-24 sezonunda bu başarısıyla önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı kırmızılılar ligi katılım bedeli olarak 38 milyon 30 bin TL alırken, yayın gelirinden de 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da “şampiyonlar payı” bedeli elde etti. Her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise 1 milyon 244 bin TL performans primi ödenirken Galatasaray 33 galibiyet, 3 beraberlik karşılığında 85 milyon 836 bin TL almaya hak kazandı. Şampiyonluğa uzanan takıma 39.8 milyon TL alırken böylece Galatasaray toplamda 241 milyon 261 bin TL kazandı.