Galatasaray - Trabzonspor maçına Mauro Icardi damgası! Torreira'dan pres, Kerem'den asist...

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Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Rams Park'taki karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral üstlendi.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazanılan Olimpija Ljubljana karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam savunmanın ortasında Kaan Ayhan ve Emin Bayram’ın yerine Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı’yı oynattı. Buruk, orta sahanın ortasında ise Berkan Kutlu’nun yerine Sergio Oliveira’yı 11’de sahaya sürdü.

Kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'dan oluşturdu. Orta alanın ortasında Torreira ve Oliveira ikilisini görevlendiren Okan Buruk, hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi oldu.

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Galatasaray, Trabzonspor mücadelesine şu 11 ile çıktı: “Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.”

ICARDI LİGDE BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde bu sezon ilk kez 11'de görev aldı. Olimpija Ljubljana karşılaşmasında attığı golle takımına galibiyeti getiren isim olan Mauro Icardi, Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başladı. Icardi deplasmanda oynanan Olimpija Ljubljana ve Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girmiş, hafta içinde 1-0 kazanılan Olimpija Ljubljana mücadelesinde ise ilk 11'de görev almıştı.

ZAHA KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı. Olimpija Ljubljana karşılaşmasında aldığı darbe sonucunda sakatlanan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

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NENAD BJELICA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Diretörü Nenad Bjelica, ligin ilk haftasında iç sahada 1-0 kazanılan Antalyaspor mücadelesinin 11’inde tek değişikliğe gitti. Hırvat teknik adam, Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Visca'nın yerine Enis Bardhi’yi görevlendirdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Bjelica, savunma dörtlüsünü; Larsen, Benkovic, Denswill ve Eren Elmalı’dan oluşturdu. Orta alanda Kourbelis, Bakasetas ve Bardhi’yi görevlendiren Hırvat teknik adam, hücum hattının sağında Abdülkadir Ömür, solunda ise Trezeguet’i oynattı. Bjelica’nın gol yollarındaki tercihi ise Umut Bozok oldu.

Bordo-mavili ekip mücadeleye şu 11 ile çıktı: “Uğurcan Çakır - Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut.”

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BANIYA MAÇ KADROSUNDA

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Rayyan Baniya, Galatasaray mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Transferinin üstünden kısa bir süre geçen 24 yaşındaki stoper, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. Öte yandan bir diğer yeni transfer Taxiarchis Fountas ise mücadele kadrosuna kendine yer bulamadı.

PRES TORREIRA'DAN, ASİST KEREM'DEN, GOL ICARDI'DEN

Galatasaray, 23. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle dev maçta 1-0 öne geçti. Torreira'nın rakip yarı alanda yaptığı pres sonucu top Kerem'in önünde kaldı. Kerem, savunma arkasına kaçan Icardi'yi gördü. Uğurcan'la karşı karşıya kalan Icardi sağ ayağının dışıyla gol vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi.

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BÜYÜK MAÇLARI ÇOK SEVİYOR

Geçen sezonu 22 golle tamamlayan Icardi, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı sahada olduğu her derbide gol atmıştı. Yıldız golcü bu istatistiğini bu sezon oynanan Trabzonspor maçında da sürdürdü.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI

Mauro Icardi, Burak Yılmaz'dan bu yana (Aralık 2013) Galatasaray formasıyla üst üste iki Trabzonspor maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

KEREM - ICARDI ORTAKLIĞI DEVAM EDİYOR

Geçen sezon başından bu yana Icardi'ye 7. asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, söz konusu dönemde ligde takım arkadaşına en fazla gol pası veren oyuncu konumunda.

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İKİNCİ GOL KAFAYLA GELDİ

Mauro Icardi, 90+3. dakikada sağdan gelen ortada şık bir kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi ve maçın skorunu tayin etti.

HAT-TRICK OFSAYT BAYRAĞINA TAKILDI

90+7. dakikada şık bir vuruşla üçüncü golünü atan Icardı, hat-trick için ofsayt bayrağına takıldı.

GALATASARAY'IN EN GOLCÜ 10 YABANCI FUTBOLCUSUNDAN BİRİ OLDU

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 24. golünü atan Mauro Icardi, Shabani Nonda'yı geride bıraktı ve Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de en çok gol atan 10 yabancı futbolcu listesinde 9. sıradaki Mirsad Sejdic ile gol sayısını eşitledi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de en çok gol atan 10 yabancı futbolcusu:

1-) George Hagi- 59 Gol

2-) Milan Baros - 48 Gol

3-) Bafetimbi Gomis - 46 Gol

4-) Cevad Prekazi - 40 Gol

5-) Wesley Sneijder - 35

6-) Tarık Hodzic - 28

7-) Mirsad Kovacevic - 28

8-) Sofiana Feghouli -25

9-) Mirsad Sejdic - 24

9-) Mauro Icardi - 24

10-) Shabani Nonda - 23

ICARDI: ASIL AMACIMIZ ŞAMPİYON OLMAK

Mauro Icardi maçın ardından şunları söyledi:

Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum.

Tabii ki ben hırslı bir oyuncuyum. Olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak ama bununla birlikte daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor. Bu sezon da olabilecek en yüksek noktaya çıkmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum.

Yeni transferlerimiz var. Şampiyon takıma geliyorlar. Başkanımız da ona göre oyuncu getiriyor. Her birinin kendini göstermesi gerekiyor. Kendilerini gösterince takım daha da ileriye gidecektir.