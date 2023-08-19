Son dakika: Galatasaray, Hakim Ziyech transferini KAP'a bildirdi

Haberin Devamı

Galatasaray, Premier Lig devi Chelsea'den Faslı yıldız Hakim Ziyech'i bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Galatasaray, yıldız orta saha oyuncusu için herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyeceğini belirtirken Hakim Ziyech için satın alma opsiyonu kullandığı takdirde de Chelsea'ye ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Galatasaray'da KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberin Devamı

"GALATASARAY'DA İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"

Transferi hakkında kulüp televizyonuna konuşan Faslı oyuncu, "Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Bu kulübün tarihinde başarılı olan diğer oyuncular gibi ben de iz bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

2022/23 SEZONUNDA 24 RESMİ MAÇTA SADECE 9 KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Chelsea ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te bitecek olan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinin gelecek planlarında yer almıyordu.

Galatasaray; Ajax’tan 2020 yılında 40 milyon Euro bonservisle Chelsea’ya Transfer olan Ziyech için Londra ekibine bonservis ödemeyecek.

Chelsea’de geçen sezon 24 maçta görev yapan Ziyech sadece 9 kez 11’de yer alırken gol atamadı, takımına 3 asistlik katkıda bulundu.