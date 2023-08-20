Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçı sonrası taraftarla buluştu!

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray, yeni transfer Hakim Ziyech'i maçın bitiminde taraftarla buluşturdu.

DEVRE ARASINDA AÇIKLANDI

Galatasaray, Hakim Ziyech transferini Trabzonspor maçının devre arasında KAP'a bildirdi.

MAÇIN SONUNDA TRİBÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında sessizlik hakimdi. Sarı-kırmızılı takım transfer şovunu maçın sonuna sakladı. Mücadelenin bitimine dakikalar kala stadyumdan 'Maç bitimi stadyumu terk etmeyin, bir sürprizimiz var' anonsu yapıldı.

Bitiş düdüğüyle birlikte kameralar kale arkasına çevrildi ve yeni transfer Hakim Ziyech, tribün setine çıkarak taraftara üçlü çektirdi.

Faslı yıldız daha sonra sahanın ortasına gelerek bir üçlü de burada çektirdi.