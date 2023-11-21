Galatasaray, Torreira'nın yeni partnerini buldu! Prensip anlaşması...

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Galatasaray’ın ara transferdeki bütçesi, takımın Avrupa’ya hangi kulvarda devam edeceğine göre güncellenecek. Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalırsa, 8 numara, 10 numara, forvet, sol bek ve sağ bek takviyeleri yapılacak.

Her durumda 8 numara transferi yapılacak

Aslan’ın Avrupa Ligi’ne katılması halinde 8 numaranın yanında orta saha veya savunmaya bir transfer daha gerçekleşecek. En kötü senaryoda Galatasaray’ın gruplardan eve eli boş dönmesi durumunda sadece 8 numara takviyesiyle sezona devam edilecek. Şu anki transfer görüşmelerinin de bu plan çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

Masaya oturuldu

Fanatik'in haberine göre bu doğrultuda olmazsa olmaz 8 numara transferi için Galatasaray, Salih Özcan transferinde önemli bir mesafe katetti. A Milli Takımımız’ın Almanya’yı Berlin’de devirdiği özel maçta da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla, Sarı-Kırmızılılar arasında geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi.

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Galatasaray'a 'Evet' dedi

Salih’in bu görüşmede Galatasaray’ın teklifine “Evet” dediği ve taraflar arasında bir prensip anlaşması sağlandığı bildirildi. Cim Bom’un sıradaki hedefi, yaz başında ikna edilemeyen Borussia Dortmund’la bir kez daha anlaşma zemini aramak. Galatasaray cephesi bu transfer için 5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

Eğer Nelsson satılırsa...

Ancak takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Victor Nelsson’un iyi bir rakam karşılığında satılması durumunda, Sarı-Kırmızılılar’ın Salih’e ayrılan bütçeyi artıracağı ve Dortmund’un kapısının daha cazip bir teklifle çalınacağı ifade edildi. Milli futbolcunun bu transfere yeşil ışık yakması, şimdilik Aslan’ın en büyük avantajı. Alman deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan, çocukluk aşkı olan Galatasaray formasını giyebilmek için artık iki kulübün anlaşmasını bekleyecek.

Torreira’nın yeni partneri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un orta saha transferindeki adayları arasında ilk sırada yer alan Salih Özcan, Sarı-Kırmızılı takıma imza atması halinde, merkezde Torreira’nın partneri olacak. Buruk bu hamleyle, Torreira’yı ön alan presinde çok daha rahat kullanabilecek. Salih de hem Torreira’nın arkasında bıraktığı boşluğu defansif gücüyle dolduracak hem de yüksek top tekniğiyle geriden oyun kurulumuna yardımcı olacak. Mevcut sistemde Okan hocanın bu planını Kaan Ayhan yerine getirmeye çalışıyor.

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