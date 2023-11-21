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Şampiyonlar Ligi'nde iki maçın Galatasaray için değeri 584 milyon TL

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Okan Buruk
Şampiyonlar Liginde iki maçın Galatasaray için değeri 584 milyon TL
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:00

Galatasaray, Manchester United ve FC Kopenhag’ı yenerse yine önemli bir gelirin sahibi olacak.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde grupta Manchester United ve FC Kopenhag ile yapacağı son 2 maç hem gruptan çıkma hem de kulübe önemli gelir sağlama açısından büyük öneme sahip. Öyle ki Şampiyonlar Ligi’ne kaldığı için 15.64 milyon Euro’su ayak bastı parası olmak üzere market ve katsayı gelirlerinden Cimbom toplamda 25 milyon Euro almaya hak kazandı.

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3.7 MiLYON EURO CEPTE

İlk Kopenhag beraberliği ile 930 bin Euro, ManU zaferiyle 2.8 milyon Euro elde eden Aslan son 2 maçını kazanırsa 5.6 milyon Euro daha alma şansını yakalayacak. Gruptan çıkarsa son 16 kalmanın ödülü olan 9.6 milyon Euro da eklendiğinde grup performansı Galatasaray’a 18.93 milyon Euro daha kazandıracak. Yaklaşık 584 milyon TL gelir elde edecek olan Cimbom’un bu parayla devre arasında kadrosunu takviye etmesi bekleniyor. Yönetim Ndombele ve Sanchez transferlerini de Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı garantiledikten sonra bitirmişti.

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Okan Buruk

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