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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan şampiyonluk yorumu!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 21:53

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Oyuncularım 'Mayıslar Bizim' sloganımızı sahada taraftarlarla birlikte gösterdiler. Tek düşüncemiz Ankaragücü maçı, kazandığımız takdirde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz

YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR

Galatasaray camiası bugün de sahadan mutlu ayrılıyor, yüzümüz gülüyor. İnşallah bunu şampiyonluk gülüşü ile tamamlayabiliriz

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OYUNCULAR İÇİN ZOR BİR SENE

Son 3 maçta, Icardi'nin skora inanılmaz katkısı var. Kerem'in asistleriyle katkısı var. En iyimizi yakaladığımız anlarda, lig arası oldu, Dünya Kupası arası oldu, felaket yaşadık. Çok fazla aranın olduğu, devamlılığı gösteremediğimiz yerler oldu. Bu sene oyuncular için zorluk oldu.

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KEREM-ICARDI UYUMU

Icardi bize çok geç katıldı. İlk yarının ortalarında oynamaya başladı. Şu anda oyuncularımız birbirini çok daha iyi tanıyor. Ne yapacaklarını biliyorlar. Kerem de aynı şekilde. Kerem'in Icardi'ye verdiği paslar dışında Icardi'nin Kerem'e verdiği paslar da var. Bu da Icardi'nin ne kadar kolektif bir oyun oynadığını ortaya koyuyor. Bütün oyuncularımdan memnunum. İnşallah bu birlikte bize şampiyonluğu getirecek.

İNŞALLAH YAŞARIM

Hedefimiz son maç artık, inşallah ondan sonra tekrar şampiyonluk yaşayan teknik direktör olurum.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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