Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan derbi sonrası '10 maç' vurgusu!

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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli.

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BU ATMOSFER ZOR

Beşiktaş deplasmanı zor. Burada muhteşem taraftar var. Bu atmosferde oynamak zor. Benim oyuncularım da bu atmosferleri seviyor.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Derbileri çok önemsiyoruz. Diğer maçlara da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Derbilerin atmosferi farklı. Oyun olarak bize daha açık oynuyorlar, bunun da etkisi var. Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz.

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ARTIK TEK MAÇ VAR

Artık tek maça hazırlanacağız, bu bizim için avantaj. Bir tek ekstra Süper Kupa var. Daha iyi dinleneceğiz, daha iyi hazırlanacağız. Kadro tamamlandığında daha başarılı olacağız.

EGOLAR YÜKSEK OLABİLİYOR

Sağ bek bölgesinde kısıtlıyız. Kaan Ayhan elinden geleni yaptı. Mauro Icardi çok %100 ile oynamadı ama takıma liderlik yaptı. Bizim işimiz zor. Çok önemli oyuncular var. Bazen egolar çok yüksek olabiliyor. Herkesi yönetmek zor olabiliyor. En önemli şey Galatasaray'ın fazlası. Artık son 10 hafta, daha fazlasını da yapmalıyız.

FENERBAHÇE'NİN YABANCI HAKEM TALEBİ

Yabancı hakemle ilgili tabii Fenerbahçe’nin böyle bir talebi olmuş. Onu da kulüp olarak mı, yazılı mı, orada farklı bir hesap mı var bilemiyoruz. Biz Türk hakemlerinde güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Dünyada birçok yerde yabancı hakem uygulaması oluyor. Yunanistan’da da kullanılıyor. Avrupa kupalarında birçok yabancı hakemi de gördük. Bazen Türk hakemlerin hakkın yediğini de düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim Türk hakemleri hepsinden çok daha iyiler. Onların da güvene ihtiyacı var. Çok önemli bir yarış var. Federasyon da onları desteklemek için yeni uygulamalar çıkarıyor. Federasyonun vereceği kara. Türk mü olur yabancı olur mu, kim olursa olsun maça çıkacağız.

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MERTENS YORUMU

Geçen sene ile bu sene arasında önemli bir fark var. Mertens bu tempoya alışmış bir oyuncu. Biz onu ne kadar korumaya çalışsak da oynamaktan büyük zevk alıyor. 85. dakikada geriden galip topu kazanması takıma olan aidiyetini gösteriyor. Çok akıllı bir oyuncu. Taktiksel olarak düşünceleri sahada uygulan bir oyuncu. Takım için, soyunma odası için, dışarısı içinde önemli bir oyuncu. Kişisel olarak da örnek oyunculardan biri.