Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sinirler gerildi

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ederken mücadelede tansiyon yükseldi.
Sarı kırmızılıların 32. dakikada kazandığı korneri Kerem Demirbay kullanmak istedi.
Tribünlerden gelen yabancı maddeler sonrası Kerem Demirbay bölgeden uzaklaştı.
Cenk Tosun, Kerem Demirbay'dan korneri kullanmasını isteyince iki futbolcu arasında tartışma çıktı.
Yaşanan gerilim sonrası itişmeler yaşanırken hakem Halil Umut Meler ve diğer oyuncuların araya girmesinin ardından tartışma yatıştı.
Yaşanan arbede sırasında tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldığı yayına yansıdı.
HALİL UMUT MELER OYUNU DURDURDU
Hakem Halil Umut Meler, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçın 57. dakikasında yardımcısını yanına çağırdı.
Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, tribünlere giderek taraftarların sakin olmasını istedi.
Oyun kaldığı yerden devam etti.