×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sinirler gerildi

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#Galatasaray#Beşiktaş
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sinirler gerildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 20:08

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'a 1-0 yenildiği derbide iki takım oyuncuları arasında sinirler gerildi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ederken mücadelede tansiyon yükseldi.

Sarı kırmızılıların 32. dakikada kazandığı korneri Kerem Demirbay kullanmak istedi.

Tribünlerden gelen yabancı maddeler sonrası Kerem Demirbay bölgeden uzaklaştı.

Cenk Tosun, Kerem Demirbay'dan korneri kullanmasını isteyince iki futbolcu arasında tartışma çıktı.

Yaşanan gerilim sonrası itişmeler yaşanırken hakem Halil Umut Meler ve diğer oyuncuların araya girmesinin ardından tartışma yatıştı.

Yaşanan arbede sırasında tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldığı yayına yansıdı.

HALİL UMUT MELER OYUNU DURDURDU

Hakem Halil Umut Meler, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçın 57. dakikasında yardımcısını yanına çağırdı.

Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, tribünlere giderek taraftarların sakin olmasını istedi.

Haberin Devamı

Oyun kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sinirler gerildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derbi#Galatasaray#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!