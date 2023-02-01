Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Tek hedefimiz şampiyonluk'

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Süper Lig'de Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Ümraniyespor bu ligin iyi takımlarından biri. Son sırada olması kimseyi yanıltmasın demiştik. Maçın hikayesinde buna benzer şeyler oldu. Kendi adımıza inanılmaz ofansif rakamlar var ama takım savunmasında çok hata yaptık, net pozisyonlar verdik.

HEP KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk yolunda hep kazanmamız gerekiyor. Rekordan çok, şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu rekoru, kenetlenmiş Galatasaray camiası olarak kırıyoruz.

DAHA İYİ OLMALIYIZ

Trabzonspor dış sahada zorlanan bir takım. Oyuncuları ve teknik ekibi çok kaliteli. Yenileneceğiz ve dinleneceğiz. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz ama bugünkünden daha iyi olmalıyız.

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