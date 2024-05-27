Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Taraftarlarımız 25. zafere hazırlansın

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Süper Lig’de Galatasaray’ı üst üste 2. kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, mutlu sonu getiren Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada gelecek sezona yönelik iddialı mesajlar verdi. 3-1 galip gelmelerine karşın Konya’da işlerinin hiçte kolay olmadığını anlatan Buruk, “Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık” dedi.

HEP BiRLiKTE BÜYÜK BiR iŞ BAŞARDIK

Galatasaray taraftarlarına kendilerine verdikleri destek için teşekkür eden Buruk, “Taraftarlarımız çok şeyi hak ediyor. Ben onlarla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu grubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar. Tarih yine şampiyon Galatasaray’ı yazacak. Hedefimiz gerçek 5. yıldız. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da gerçeği, yıldızın da gerçeği bizde var” diye konuştu.

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11 AYDIR BU ANI BEKLiYORDUK

Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, “Çok çalıştık, nereden baksanız 11 aydır bu anı bekliyorduk. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinç bambaşka. Şimdi eğlenme zamanı” dedi. Davinson Sanchez ise Fenerbahçe’ye gönderme yaparak, “Geçen hafta kutlayanlara karşı bu hafta biz kutluyoruz” diye konuştu.