Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Icardi'ye teşekkür ediyorum! Transfer yapacağız

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Molde maçı sonrası şunları söyledi:

Molde'nin iç saha performansını biliyorduk. dış sahada aynı performansı gösteremiyorlar. Bizim için zor olan sentetik sahaydı. Zaman zaman rakibe cevap veremesek de iyi işler yaptık. Rakibimize çok kolay pozisyonlar verdik. Kanatlardan gelen hücumlarda net pozisyon verdik. Maçın sonuna doğru 3'lü savunmaya döndük.

"ICARDI HER ŞEYİ YAPTI"

Mauro'nun attığı ve attırdığı golle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var.

"İKİNCİ MAÇ ÇOK FARKLI OLACAK"

Rakibe çok kolay topu veriyoruz. Kendi sahasında çok motive bir takım vardı am bu sonuç bizim için sevindirici. İkin maç çok daha farklı olacak. Eksiklerimiz var. Torrreira'nın olmaması bizim için iyi olmadı.

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Trabzonspor derbisini ve bu maçı kazandık. Bunlar çok önemli. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir Galatasaray olacak. Bunu net bir şekilde göstereceğiz.

"NEDEN PENALTI VERİLMEDİ ANLAMADIM"

Yunus'un penaltı pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden verilmedi anlamadım.

"ÖNEMLİ EKSİKLERİMİZ VARDI"

Önemli eksiklerimiz vardı. Torreira'nın cezası, Zaha ve Ziyech bizle beraber oynayacak durumda değildi. Onun yanında da bugün ilk defa Tete'yi kullandık. Bazı bölgelerde oyuncu eksikliğimiz var. Bugünkü oyunu çok net olarak aslında saha koşulları, bizi zaman zaman maçın dışına itti. Bu Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç değildi.

"EN AZ 2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Takviye ihtiyacımız var, yapacağız. İlk başta elimizde olan oyuncuları oynatmak istiyoruz. En az 2 takviye daha, Şampiyonlar Ligi yolunda... Önemli bir adım attık burada, ikinci maçta devam ettirmek istiyoruz. İhtiyaçlarımızı biliyoruz, arayışlarımız sürüyor. Bu eksik kadro ile buralara kadar önemli işler yaptık. Deplasmanda kazanmak önemliydi. Tam kadro ile bunu yapacak gücümüz var. Şampiyonlar Ligi'ne girersek inşallah, bunu göstereceğiz.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK DEĞERLİ"

Daha önce Başakşehir'i çalıştırdığım dönem Şampiyonlar Ligi'nde bulunmuştum. Ancak kendi yetiştiğim kulüple Şampiyonlar Ligi oynamak çok güzel olur. Bu durum ülke puanı için de çok önemli. 12-13 yıldır play-off'lardan Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız olmadı. Türkiye için Şampiyonlar Ligi'nde bir takımımız olması çok değerli. Maddi olarak kulübümüzün kazanacağı paralar, manevi olarak da ben ve oyuncularımın Şampiyonlar Ligi'nde olması değerli.