Galatasaray'da Norveç takımı Molde'yi yıkan isim Norveçli Midtsjö oldu! Geçen sezon da yapmıştı...

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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Fredrik Midtsjö attı.

Tete'nin kendi yarı alanından uzun gönderdiği topu Barış Alper Yılmaz indirdi, Mauro Icardi, arkasındaki savunmacının müdahalesine rağmen yıkılmadı ve topla birlikte müthiş dönerek rakip ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli golcü, sağından gelen Midtsjö'yü gördü. Oyuna 81. dakikada giren Midtsjö'de topu boş kaleye yolladı ve takımına galibiyeti getirdi.

Mauro Icardi: "Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Baktım kaleci öne çıkıyor, Midstjö'ye attım ve golü attık. Buradaki tüm takımlar zor. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız."pic.twitter.com/4E7hr0CrlA — Spor Arena (@sporarena) August 23, 2023

ÜLKESİNİN TAKIMINI YIKTI

Bir Norveçli olan Midtsjö, 90+3'te attığı golle ülkesinin takımı Molde'yi, ülkesinin topraklarında yıkan isim oldu.

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ADANA DEMİRSPOR'A ATTIĞI GOL AKILLARA GELDİ

Fredrik Midtsjö, geçen sezon şampiyonluk mücadelesi verilirken de Adana Demirspor maçında kritik bir gol atmış ve takımını öne geçirmişti.

Midtsjö, Adana Demirspor maçında da oyuna 74. dakikada dahil olmuş, 86. dakikada ceza alanı ön çizgisinden düzgün bir vuruşla topu ağlara yollamış ve takımını öne geçirmişti.

Maçı 2-0 kazanan Galatasaray, şampiyonluk yarışında kritik bir virajı dönmüştü.