Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz'

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Süper Lig'de Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

11'e 11 giderken çok net pozisyonlar bulduk. Doğru oynadık. 11'e 10'dan sonra rakip çekildi. Burada muhteşem taraftar var. Bu takımı itiyorlar, gücümüzü arttırıyorlar. Onlar da muhteşemdi. Bu da önemliydi. Sonuca hiç bakmadık, bu da güzeldi. Kaçırdığımız goller var. Doğru bir galibiyet oldu. Kayserispor gibi oyun olarak güçlü takımı 6-0'la geçmek ciddi bir başarı. Alanyaspor maçına hazırlanacağız.

ANA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk! Hep şampiyonluk üzerine odaklandık! Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk.

REKOR DÜŞÜNMÜYORUZ

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Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk! Hep şampiyonluk üzerine odaklandık! Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Önümüzdeki iki maçta bu performansı devam ettirmek, şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz.

BİZ ÖNDEYİZ, RAKİPLERE BAKMIYORUZ

Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz. Kazandığımız zaman şampiyonuz. Arkamızdan gelen iki iyi rakibimiz var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile maçlarımız var. Bu yarış sürmese bile, Galatasaray'ın hedefi yine tüm maçları kazanmak olacak. Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok! Ana amacımız kazanmak, maç kazanınca zaten şampiyon oluyoruz.

OYUNCULARIMIZA VE TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bugün maça herkesin de gördüğü gibi iyi başladık. Net pozisyonlara girdik. İlk yarıda attığımız goller, girdiğimiz pozisyonlar, defansif, ofansif olarak ikisini de doğru şekilde yaptık. Hareketliliğimiz çok iyiydi. Net pozisyonlara girdik, goller attık. İlk yarıyı 4-0 bitirdik. İkinci yarı rakibin 10 kişi ile kalması ile birlikte topun bizde olduğu bir maç geçti. Rakip 11 kişiyken daha net pozisyonlar buluyorduk. 10 kişi kaldıklarından sonra savunmayı tercih ettiler. Ligin iyi takımlarından biri. İyi futbol oynayan, etkili bir takım. Bugün maçın genelinde istediğimiz gibi bir oyun oldu. Oyunumuzu geliştiren taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum, muhteşemdiler. Beraber şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüze destek veriyorlar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyetle oynadılar. Bunu tekrar salı gününe yansıtmak istiyoruz. Takım olarak, moral olarak da bizim için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

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BURADA OLMAK BÜYÜK BİR ŞANS

Buraya gelirken de bir şey konuşmadan geldim. Galatasaray benim için önemli, değerli. Burada olmak büyük bir şans. Çocukluğumda hayalimdeki takımın başındayım. Bu benim için büyük mutluluk. Bana burada şans verildiği sürece burada olmak büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.

RAKİP 10 KİŞİ OLDUĞU İÇİN 2 FORVETE DÖNDÜK

Bugün özellikle kupa maçında kullanamadığımız oyuncular ve az kullandığım oyuncuları kullandık. Yunus, Barış, Midstjö, Kaan’ı bu maçta kullanamadık. Onlar da oynamayı hak eden oyuncular. Rakip de 10 kişi olduğu için 2 forvete döndük. Devamında da diğer oyuncuları aldık. Sarı kartlı oyuncuları değiştirmeyi düşünmedik. Mertens’in hem maç eksiği var, hem sarı kart görmüştü. Onu oyundan aldık. Bu yarışın içerisinde gol de çok önemli. İkili averaj önemli. Gol yememek bizim için önemliydi. Gol yemediğimiz için de seviniyoruz.

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ZANİOLO, GOLÜ KOKLAYAN BİR FUTBOLCU

Zaniolo’yu ikinci forvet olarak denedik. Savunma arkasına iyi koşu yapan bir oyuncu. Golü koklayan bir oyuncu. Kafa hakimiyeti dışında bütün santrfor özelliklerine sahip bir oyuncu. Fiziksel olarak ve boy olarak iyi. Bazen ikili olarak kullanabileceğimiz bir oyuncu. Yüzde 100’ünü bulmasını istiyoruz. Bunun için çok çalışıyor. Yüzde 100’ünü bulduğunda çok takım için önemli bir oyuncu olacak. Girdikten sonra da çok iyi şeyler yaptığını düşünüyorum. Kendine yakışır bir gol attı.

ARDA'YA BAŞARILAR DİLİYORUM

Haberi aldığımızda, kendi ekibimle, oyuncularımızla konuşurken en doğru seçim olduğunu düşündüm. Eyüpspor’u çok yakından takip ediyoruz. Murat başkan, yakın bir şekilde görüştüğümüz biri. Ben Eyüplüyüm. Benim doğum yerim Eyüp. Eyüpspor’u bu anlamda çok seviyorum. Eyüpspor’un gidişinde Arda’nın dokunuşu çok önemli olacak. Çok tanıdığı ve bildiği oyuncular var. Oraya heyecan getireceğini düşünüyorum. Kendi de çok istekli. Bu başlangıç inşallah güzel olur. İnşallah diğer takımlarla birlikte Süper Lig’e taşır. Çok fazla takım. Birçok takımı oradan çıkmasını istiyoruz. Rizespor, Sakaryaspor, Göztepe’yi işin içine koyacağım. Önemli camialar. Onlar da çıkmak için savaş veriyor. İnşallah Arda için hayırlısı olur. Ben sevindim. Umudum çok yüksek. Arda’ya da başarılar diliyorum.

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