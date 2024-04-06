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Galatasaray, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti

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#Galatasaray#Süper Kupa#Fenerbahçe
Galatasaray, Süper Kupa maçı için Şanlıurfaya gitti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 16:40

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya gitti.

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2023 Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, müsabakanın oynanacağı Şanlıurfa'ya hareket etti. Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde kendilerini bekleyen taraftarlara imza dağıtırken, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-kırmızılı kafile daha sonra özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti.

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Hazırlıklar tamamlandı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile yarın Şanlıurfa'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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Galatasaray, Süper Kupa maçı için Şanlıurfaya gitti

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#Galatasaray#Süper Kupa#Fenerbahçe

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