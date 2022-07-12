Galatasaray sosyal medyada dünya devi!

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Spor kulüplerine yeni gelir modelleri oluşturmayı hedefleyen Capital Sports Media (CSM), global ölçüm firmaları Deloitte, Horizm ve Kantar’ın verilerinden yola çıkarak, Türk taraftarların Süper Lig’e ilgisini ve sosyal medya kullanım oranını ortaya çıkardı. Buna göre Türkiye’de futbolseverlerin yüzde 98’i Süper Lig’i takip ediyor ve yüzde 90’ı maçları televizyondan ya da sosyal medyadan izliyor. CSM Genel Müdürü Aydil Erçoklu, İngiltere merkezli şirketlerinin 2 yıl önce Türkiye pazarına girmesinde, halkımızın sosyal medyaya gösterdiği olağanüstü ilgisinin büyük rol oynadığını söyledi.

Galatasaray, Barcelona ve Liverpool'u solladı

Sosyal medya etkileşiminde Galatasaray’ın etkinliğine dikkat çeken Erçoklu, “Barcelona, Liverpool ve Bayern Münih gibi kulüpler, Galatasaray’dan daha fazla takipçi sayılarına sahip. Ancak bu takımların sosyal medya etkileşim rakamlarının Galatasaray’ın gerisinde olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Dijital dünyanın tüm spor kulüpleri için müthiş bir gelir kaynağı olduğunu belirten Erçoklu, “Kulüplerimiz buradaki potansiyelin farkına varmalı ve bunu gelire dönüştürebilmeli” diye konuştu.

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Metaverse evrenine girmekten korkmayın

CSM olarak kendilerinin dijital dünyadaki gelir kaynakları konusunda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor ve Monaco gibi kulüplerle çalıştığını söyleyen Erçoklu, sözlerine şöyle devam etti: “Sporun yeni evreni dijital dünya. Bu yeni evren çok sayıda seçeneğe sahip ve her geçen gün gelişiyor. AI, VR, giyilebilir cihazlar, e-spor, blockchain ve OTT, dijital dünyanın uzantıları. Öte yandan Metaverse, şimdiden yepyeni bir evren. Hayatımızın her alanına dokunacak. Bu evrenden korkmayıp, kulüplerin bunu bir fırsat olarak görmesi gerekiyor.”

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Galatasaray, tarihin ilk futbol NFT'sini rekor sürede sattı

CSM Genel Müdürü Aydil Erçoklu, özellikle NFT’lerin kulüpler için çok ciddi gelir kaynağı olduğunu söyledi. Galatasaray ve Trabzonspor ile hazırladıkları NFT projlerini örnek veren Erçoklu, şöyle konuştu: “Dünyadaki NFT sektörü, 2020 yılının ilk 6 ayında 14 milyon dolar seviyesindeydi. Bu rakam 2021’in ilk 6 ayı sonunda 2,5 milyar dolara ulaştı. NFT işinde kulübün hiçbir harcama yapması gerekmiyor. Ortaya çıkan kazancın önemli bir bölümü kulübe gelir olarak dönüyor. Galatasaray için hazırlanan NFT, dünyanın ilk futbol NFT’si olarak tarihe geçti ve 59 saniye gibi rekor bir sürede satıldı. Trabzonspor Şampiyonluk Koleksiyonu NFT’si de her açıdan başarılı bir proje oldu.”

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İşte Türk taraftar profili

1- Yüzde 98’i Süper Lig’i takip ediyor ve maçları mutlaka izliyor.

2- Yüzde 60’ı en haftada az bir veya daha fazla maç seyrediyor.

3- Yüzde 90’ı maçları televizyon ve sosyal medyadan izliyor.

4- Sosyal medya kullanımı dünya ortalamasının çok üstünde.