Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

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Galatasaray Sivasspor maçı sporseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Lig’de bu hafta sonu 35. haftanın karşılaşmaları oynanıyor. 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray evinde Sivasspor’u konuk ediyor. RAMS Park’ta başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde son 15 maçı kazanan Galatasaray, sahaya tam kadro çıkacak. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler!

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Galatasaray Sivasspor maçı bugün (5 Mayıs) saat 19:00’da başlayacak. Arda Kardeşlerin yöneteceği maç beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER;

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K.Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, İcardi

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Sivasspor: Nikolic, Murat, Poungouras, Appindangoye, Camara, Ziya, Charisis, İbrahim, Turgunboev, Njie, Manaj

İLK YARIDAKİ MAÇ 1-1 BİTTİ

Süper Lig’de oynadığı 34 maçta 30 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı 4 rakipten biri Sivasspor. Sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Ligde 22 maçtır yenilmeyen Cimbom, tek mağlubiyetini 12. haftada Atakaş Hatay deplasmanında 2-1’lik skorla yaşamıştı.

36. randevu

Galatasaray ile Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Son 22 lig maçını kaybetmedi

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, oynadığı son 22 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom öte yandan son 15 lig karşılaşmasını da kazandı.

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Evinde yenilmiyor

Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 34 lig maçında 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.