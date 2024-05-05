Galatasaray, Sivasspor karşısında 16'da 16 ve rekor için sahada! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i

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Trendyol Süper Lig’de sezonun bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu akşam sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde son 15 maçı kazanan Galatasaray, sahaya tam kadro çıkacak.

F.BAHÇE’Yi YAKALAMIŞTI

93 puanlı sarı kırmızılı takım, bugün 1 puan alsa dahi bir sezonda en çok puan toplayan takım unvanını elde edecek. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından ligde bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

iLK YARIDAKi MAÇ 1-1 BiTTi

SüpeR Lig’de oynadığı 34 maçta 30 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı 4 rakipten biri Sivasspor. Sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Ligde 22 maçtır yenilmeyen Cimbom, tek mağlubiyetini 12. haftada Atakaş Hatay deplasmanında 2-1’lik skorla yaşamıştı.

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EViNDE 34 MAÇTIR YENiLMiYOR

Sahasında oynadığı son 34 lig maçında mağlup olmayan Galatasaray bu periyotta 32 galibiyet, 2 beraberlik alırken, son 17 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Galatasaray’da, Torreira, Nelsson, Davinson, Ziyech, Kaan, Kerem Aktürkoğlu ve Oliveira bugün oynayıp sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

5- Ligde Sivasspor’u konuk ettiği ilk 14 maçı kazanan Galatasaray, son üç iç saha karşılaşmasında ise 5 puan kaybetti (1G, 1B, 1M).