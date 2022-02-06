Galatasaray, Robson Reis için Santos'la anlaşma sağladı

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Ara transferde Gomis, Pulgar ve Pena’yı kadrosuna katan Galatasaray, bir takviye daha yapabilmek için gereken kontenjan sorununu çözdü.

Sakatlığı nedeniyle ancak nisan ayında sahalara dönecek olan Mbaye Diagne’nin sözleşmesini askıya almaya çalışan sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcuyu ikna etmeyi başardı.

Mukavelesi dondurulan Diagne, sezon sonuna dek forma giyemeyecek. Galatasaray’ın son yabancı kontenjanı için 3 aday bulunuyor. Bunların en güçlüsü, danışman Luis Campos’un önerdiği Robson Reis. Stoper ve ön libero oynayabilen 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Santos’la 1.5 milyon dolara anlaşma sağlandı.

Sarı kırmızılılar, Robson Reis’e de 4.5 yıllık sözleşme önerdi. Reis olmazsa bir 8 numara transferi yapılacak ya da Norveçli sağ bek Omar’a lisans çıkaracak.