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TBF'nin kararı sonrası Galatasaray'dan Anadolu Efes maçı açıklaması

#Galatasaray Nef#Anadolu Efes#Koronavirüs
TBFnin kararı sonrası Galatasaraydan Anadolu Efes maçı açıklaması

Galatasaray Nef, takımdaki koronavirüsü vakaları nedeniyle Anadolu Efes maçının ertelenmesiyle ilgili başvurunun TBF tarafından reddedildiğini açıkladı.

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Sarı kırmızılı takım, koronavirüs vakaları nedeniyle Anadolu Efes maçının ertelenmesiyle ilgili başvurunun reddedildiğini ve yarın oynanacak karşılaşmada koronavirüs pozitif durumları devam eden oyunculara yer verileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta birkaç farklı sporcumuzun semptom göstermesi sonucu yapılan testlerde 9 sporcumuzda covid pozitif tespit edilmiş ve hafta içinde oynanması gereken FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarımız ertelenmiştir.

Son olarak dün ve bugün ayrı ayrı yapılan kontrol testlerinde, 6 sporcumuzun covid pozitif durumunun devam ettiği belirlenmiş, Türkiye Basketbol Federasyonu ve rakibimiz Anadolu Efes Spor Kulübü durumdan haberdar edilmiştir. Karşılaşmanın oynanmasının yarın sahada olacak herkesin sağlığı açısından risk teşkil ettiği ve ertelenmesi gerekliliği konusunda başvuruda bulunulmuştur.

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından az önce yapilan bilgilendirme ile tarafımızdan yapılan tüm başvurulara karşılık mevcut covid prosedürleri gereği karşılaşmanın oynanacağını tebliğ almış bulunmaktayız.

Şu an itibarıyla sadece 6 sağlıklı sporcuya sahip olduğumuzdan, covid pozitif durumları devam eden sporcularımızın da yarın sahada yer almaları gerekecektir."

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#Galatasaray Nef#Anadolu Efes#Koronavirüs

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