Galatasaray, rekor için Sivasspor karşısında!

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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 93 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 9. sırada yer alıyor.



36. randevu



Galatasaray ile Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 müsabakada sarı-kırmızılılar, 21 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.



Son 22 lig maçını kaybetmedi



Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, oynadığı son 22 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom öte yandan son 15 lig karşılaşmasını da kazandı.



Evinde yenilmiyor



Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 34 lig maçında 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

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