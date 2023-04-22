Galatasaray, PSG ile Mauro Icardi pazarlığını haziranda yapılacak

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Galatasaray’da çıktığı 19 resmi maçta 14 gol, 8 asist ile tam 22 gole direk katkı sağlayan Mauro İcardi, geçtiğimiz hafta takımda kalmak istediğini açıklarken yönetim yıldız oyuncu konusunda stratejisini bozmayacak. PSG ile bonservis bedeli ile alakalı dirsek temasını sürdüren sarı kırmızılı yönetim, İcardi için şampiyonluğa kadar bekleyecek Takımda kalması adına şartlarını zorlayacak olan G.Saray’ın 23. şampiyonluk garantilenene kadar adım atmama kararının altında form durumu ile takdir toplayan İcardi’nin konsantrasyonu bozmamak yatıyor.

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iCARDi'NiN ADALESiNDE ZORLAMA

PSG’den bonuslarla birlikte 8 milyon Euro’ya yakın para kazanan İcardi ile görüşmeler şimdi yapılmayacak. Galatasaray yönetimi, şampiyonluğa ulaşması halinde mayıs sonu ya da haziran başı hemen İcardi ve menajeri Wanda Nara ile görüşmelere başlayacak.

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PSG ile bonservis konusunda uzlaşabileceğini düşünen Galatasaray, mali şartlarını zorlayarak İcardi’yi elinde tutmak istiyor. Bu arada Alanya maçında ikinci yarıya çıkamayan Arjantinli oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan kulüp, "Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro İcardi’nin tedavisine devam edildi" ifadelerine yer verdi.