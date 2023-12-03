Galatasaray - Pendikspor maçında Okan Buruk'tan radikal hamleler! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay...

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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendiksporu 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 69'da Cedric Bakambu, 82'de Hakim Ziyech kaydetti.

KULÜP TARİHİNİN REKORUNU KIRDI

Puanını 37'ye çıkaran ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray, Süper Lig'de 14. haftalar itibariyle en çok puan topladığı sezonu yaşıyor.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kehale, köşe yazılarında maçı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: BAKAMBU, NELSSON VE KEREM DEMİRBAY

Üç futbolcu da Galatasaray’da daha fazla oynamayı hak ediyor.

Sezon ortası göreve gelen 3 yabancı teknik adam da, yeni ekiplerine daha cesur futbol oynatma niyetindeler. Türk asıllı İsviçreli Hakan Yakın bu şekilde İstanbulspor’la 2 galibiyet aldı. Markus Gisdol en dipten galibiyetsiz aldığı Samsunspor’u umut evrenine taşıdı. Portekizli İvo Vieira ise belki de bu üçlünün en enteresanı. Portekiz’de Maritimo, Guimaraes, Moreirense, Gil Vicente gibi orta sınıf takımlara iyi futbol oynatmış. Guimaraes’le Avrupa Ligi oynamış, Eintracht Frankfurt ve Arsenal’a kafa tutmuş bir teknik adam. Aynı sezonda Famalicao’yu 7-0, Boavista’yı 5-0 yenmişliği var.

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DERLi TOPLU VE ORGANiZE

Vieira Pendik’le direkt rakipleri Konya, İstanbul ve Samsun’u mağlup etti. Galatasaray’ı ise haliyle dün 9’lu derin bir blokla geride karşıladı. Şemasına sadık, derli toplu, organize bir görüntü verdi ev sahibi ekip. Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda da kaleci Erdem ışık hızıyla çıkardı elinden topu. Genelde Erencan’la, zaman zaman da Romero ve Halil’le geçiş fırsatları da yakaladılar zaten.

BURUK’TAN RADiKAL HAMLELER

Galatasaray’sa Pendik’in bu oryantasyonu yüksek, birlikte hareket etmeyi beceren derin savunma bloğuna karşı ilk 45’te neredeyse hiç pozisyon yaratamadı. Kerem’den-Tete’den çalım beklersiniz, olmadı. Ziyech’ten şut beklersiniz, ilk yarıda fırsat bulamadı. Okan Buruk da bu etkisiz 45’in ardından radikal bir hamleyle ikinci yarıya sol bekte Barış, on numarada Mertens’le başladı.

KONSANTRASYON FARKI NORMAL

Galatasaray’da bazı oyuncuların 75 bin kapasiteli Old Trafford veya Allianz Arena ile, karşı tribününde belediye başkanının lafları olan Pendik Stadı’na aynı konsantrasyonla çıkamamaları anlaşılabilir. Bu durumlarda kenardaki hocanın yüksek konsantrasyonu olanı, gözü parlayanı bulabilmesi lazım. O açıdan Okan Buruk’un dün nihayet 64’te Bakambu’yu oyuna sokması doğru karar. Bakambu, geçen sezon Yunan Ligi’ni gol kralı olarak tamamlamış. Daha önce bu ligdeki performanslarını da biliyoruz. Buruk nedense bir süredir Nelsson, Bakambu ve Kerem Demirbay’ı rotasyonda çok gerilere atmıştı. Bence bu 3 oyuncu da daha fazla dakikayı hak ediyorlar.

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ENGİN KEHALE: MANCHESTER SENDROMU ATLATILDI

Kâğıt üzerinde kolay olan 90 dakika, saha içerisinde beklendiği kadar rahat geçmedi.

Aralık ayının başında, sezonun 25. resmi maçını oynayan Galatasaray, maçın ilk düdüğüyle bu mental yorgunluğun üzerinde olduğunu net bir şekilde hissettirdi. Manchester United maçından çıkılmış olması ne kadar etkiliyse, sanki oyuncuların gözünde rakibin Pendik olması da bir o kadar etkiliydi. Ancak hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. İsteksiz, temposuz ve dağınık başladı Galatasaray. Ziyech ve Kerem’in de sağ kenara deplase olmasıyla, sahayı dikine bölersek sol tarafı hiç kullanmayan bir takım gördük. Okan Buruk’un öğrencileri, ilk 45 dakikayı 0.23 gol beklentisi ile tamamladı ki sezon başından beri devrede gördükleri en düşük rakam bu maç öncesinde 0.54 idi. Pendikspor’un bu bölümde ataklarının %50.5’ini sağ kanattan üretmesi de tesadüf değildi tabii ki.

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iKiNCi YARI TABLO DEĞiŞTi

Okan Buruk hem sahadaki enerjiden hem de bir kenarın işlevsizliğinden rahatsızlığını, devre arası iki değişiklik yaparak gösterdi. Barış Alper’i sol beke, Mertens’i ise Tete’nin yerine alıp, Ziyech’i sağa atarak ön tarafta çeşitliliği sağladı. Barış ile sol kenardan gelip rakibin enini büyütmeyi başaran Galatasaray, tempoyu da yukarı çekince topa sahip olmayı rakibin üzerinde baskı kurmayla paralel hale getirdiler. Maçın kırılma anı ise, 64. dakikada Bakambu’nun oyuna girmesiydi. Süreye, oynamaya, gole belki de sahadaki herkesten daha aç olan Kongolu, 5 dakika sonra doğru zamanda doğru yerde olup takımını öne geçirdi.

HAKKINI TESLiM EDELiM

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Sezon başından beri yetenekli ayaklarının becerilerini övdüğümüz sarı kırmızılılarda, bu defa belirleyici olan kenardan gelerek sahada tepkiyi koyan isimlerdi. Okan Buruk, Manchester maçından sonra bir kez daha oyuncu değişiklikleriyle maça dokundu. Hakkını teslim edelim.