A Milli Takım'ın EURO 2024 rakipleri belli oldu! Portekizli ve Çekyalı gazetecilerden kura yorumu: EURO 2008 büyük acı! Unutamıyorum

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Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura çekimi yapıldı. Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine 2.torbadan katılan ay-yıldızlılar, F Grubu’nda Portekiz ve Çekya ile eşleşti. A Milli Futbol Takımımızın gruptaki son rakibi, Play off C yolundan gelecek ekiplerden (Gürcistan, Yunanistan, Lüksemburg, Kazakistan) biri olacak. Portekiz ve Çekya medyasında görev yapan futbol muhabirleri, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın gruptaki şansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DAVID NOVO (RECORD PORTUGAL): “PORTEKİZ, BU GRUBUN FAVORİSİ. AYRICA TÜRKİYE’YE KARŞI OLUMLU BİR KARNESİ VAR”

Bana göre Portekiz, bu grubun favorisi ancak favori olduğunu sahada kanıtlaması gerekiyor. Play-Off’tan gelecek rakip kim olursa olsun, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'ni aynı seviyede takımlar ve elemeler için güçlü adaylar olarak görüyorum. Türkiye, grup elemelerinde Hırvatistan gibi bir takımın önünde lider olmayı başardığı için kaliteli bir takım olduğu fikrini güçlendiriyor. Ayrıca Portekiz'in, Türkiye'ye karşı olumlu bir karnesi var ama geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi farklı takımlar ve değişik oyuncular var. Hakan Çalhanoğlu’nun kalitesi tartışılmaz. Çalhanoğlu, Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayan ve çok ilginç bir kariyeri bulunan bir oyuncu. Orkun Kökçü, Portekiz'de dikkat çekiyor. Orkun Kökçü, şu ana kadar bonservis ücretinin hakkını tam olarak verememiş olsa da muazzam kapasiteye sahip bir oyuncu olduğu açık. Arda Güler ise şüphesiz gelecek vaat eden bir yetenek. Bana öyle geliyor ki Türkiye, tecrübeli ve yetenekli oyunculardan oluşan dengeli bir takıma sahip. Bu oyuncular, birlikte ilginç bir takım oluşturuyorlar.

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MARTİN VAIT (İSPORT.CZ): “EURO 2008, ÇEK TARAFTARLARIN HAFIZASINDA HALA BÜYÜK BİR ACI”

Çek Cumhuriyeti’nin yer aldığı bu grup, kesinlikle zorlu gruplardan biri. Euro 2008'de Türkiye'ye karşı oynanan maç birçok Çek taraftarın hafızasında hala büyük bir acıyla yaşıyor. Portekiz, Çeklerin çok zorlandığı takımlardan biri. Eğer diğer rakip Yunanistan olursa, Çek futbolunun en acı hatırası olan Euro 2004 yarı finalinin ve gümüş golün rövanş maçı olacak. Başka bir deyişle işleri düzeltmek için çok şey var. Portekiz, Euro 2024’ün en büyük favorisi ve benim için Dünya Kupası'nda da öyleydiler. Portekiz, yıldız oyuncuları başta olmak üzere taktik anlayışla eksiksiz bir takım. Türkiye, daha önceki turnuvalarda iyi bir performans gösteremedi ancak Montella yönetiminde önceki yıllara göre çok daha fazla şansa sahipler. Yani ilginç ve zor bir grup ama Çekler, kesinlikle elemeleri geçmeyi dört gözle bekleyeceklerdir. Türkiye’nin, hem top tekniğinden hem de oyun tarzından etkilendim. Öte yandan Çek takımının güçlü yönleri duran toplardır. Bu yüzden Türkiye, savunmasında sıkıntılar yaşayabilir. Türkiye, zor bir gruptan birinci olarak çıktı ve hazırlık maçında Almanya'yı yendi. Türkiye’de, bir grup yetenekli genç oyuncu en iyi dönemlerini yaşıyor. Ayrıca Türkiye, Vincenzo Montella gibi etkileyici bir teknik direktöre sahip. Heyecan verici Fiorentina takımını çalıştırdığı günden beri Montella'nın büyük bir hayranıyım ve o zamandan beri de hayranlığım devam ediyor. Bu nedenle bu karşılaşmayı gerçekten dört gözle bekliyorum.

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BART CERNIK (ISPORT.CZ): “TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI’NIN YÜKSELİŞTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Çek Cumhuriyeti için en kötü grup değil ama en iyi grup da değil. Portekiz'i, Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak için güçlü bir favori olarak görüyorum. Roberto Martínez yönetiminde gerçekten tehlikeli görünüyorlar. Taraftarlar, Türkiye'den memnun olabilir ama ben Türkiye Milli Takımı’nın hafif bir yükselişte olduğunu düşünüyorum. Play-Off'lardan katılacak olan takım kim olursa olsun bence şansı olmayacak. Bu yüzden Çekya'nın Türkiye ile ikincilik için mücadele edeceğini düşünüyorum. 2008 yılındaki maçı hatırlamaktan pek hoşlanmıyoruz. Çünkü o maç futbol tarihimizde bir acıydı ve birçok Çek efsanesi için de son turnuvaydı. EURO 2020'de Türkiye'den büyük beklentilerim vardı ama gerçekten hayal kırıklığına uğradım, özellikle de savunma anlamında. Şimdi takımın üzerinde o kadar büyük bir baskı olmadığını düşünüyorum. Çek takımı için iyi gidebileceğini düşündüğüm tek şey, Türk oyunculardan biraz daha hızlı olduğumuz gerçeğidir. Montella'yı Türkiye'nin yeni teknik direktörü olarak görmek beni çok şaşırttı çünkü İtalya'da başarısız oldu. Montella’yı, hücum futboluna olan sevgisiyle tanıyorum. Daha önce Adana Demirspor'da olduğu gibi şimdi de Türkiye Milli Takımı’nda şu ana kadar sorun yaşamadı. Montella, Milan'daki döneminde 10 numara bölgesinde oynayan oyuncularına güvenmeyi her zaman severdi. Türkiye'nin, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü olmak üzere 2 tane 10 numarası var. Türkiye'nin büyük fark yaratabilecek türden oyuncuları olan Salih Özcan ve Orkun Kökçü gibi oyuncuları da çok beğeniyorum.