Galatasaray'da Okan Buruk müjdeyi verdi! Davidson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Zaha...

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

İlk yarıda istediklerini yapamadıklarını ve pozisyon bulmakta zorlandıklarını belirten Okan Buruk, "Birebir beklediğimiz bir oyun oldu. Rakibin kapanıp bekleyeceğini bekliyordum. Geçişten de pozisyon bulmaya çalışacaklardı. Çok netti. Maç öncesi düşüncelerimiz, takıma verdiğim direktifler - topa sahip olma, acele etmeden kullanma, hareketlilik - hiçbirini yapamadık. O kadar kötü tercihler yaptı ki ilk yarı... Pozisyon bulamamızın en büyük nedeni... Bazen 5 kişinin içindeki 1 kişiye 3-4 orta yaptı. Sol taraftan bir türlü işleyemedik. Savunma oyuncularımızın oyuna girmesini istedik. Oyunu çok yavaş oynadık. Bu kadar yavaş oynayınca iş bireysel yeteneğe kalıyor. İlk yarıdaki pozisyonsuzluğun en büyük nedeni bu. İkinci yarı Barış Alper, girdikten sonra kanadı aktif kullandı. Lucas'ı arkaya çektik. Barış da savunma geçişlerini çok doğru oynadı. Dries'in girmesi biraz daha hareket getirdi, Bakambu da öyle. Kanattan daha çok içeri girerek oynadık. Gol bulacağımız belli oldu ama nasıl bulacağımız belli değildi. Bakambu'yla attık. Kadro olarak kısıtlıydık. Kerem'i kullandık stoperde. Hem topa sahip oldu, hem savunma yönünde doğru oynadı. Nelsson iyilerden biriydi. Uzun süredir oynamamasına rağmen iyiydi. Kazanmamız gereken maçtı, kazandık. Daha erken goller bulabilirdik. Golden sonra da rakip baskı kuramadı. İkinci golden sonra maç bitti." şeklinde konuştu.

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"BARIŞ'IN SOL BEK PERFORMANSI BENİ SEVİNDİRDİ"

Oyuncuların değişik mevkilerdeki performanslarını değerlendiren Okan Buruk, "Barış daha önce hiç sol bek oynamamıştı. Devre arasında ona anlattım. Onu çizgide kullandık. Geri dönüşleri iyi yaptı. Savunmayı doğru yaptı. Çok da istekli geri dönüş yaptı. Bazen oyuncular kendi mevkisi olmadığı zaman yüzünü ekşitir. Barış 'Hocam rahat rahat oynarım' dedi. Kerem Demirbay da dünkü idmanda biraz stoper oynadı. Değişik mevkide özellikler birleşince iyi oynuyorsunuz. Barış'ın sol bek performansı beni sevindirdi." diye konuştu.

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"YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Sakat oyuncular hakkında konuşan Buruk, "Davinson için büyük hedef Kopenhag maçı. Yetişeceğini düşünüyoruz. Bir sonraki maç Adana Demirspor maçı, ne olur... Abdülkerim de birkaç gün sonra toparlar. Zaha da öyle. Adana Demirspor maçında sahada olurlar." dedi.

"BARIŞ VE KEREM KENDİ MEVKİİSİ DIŞINDA OYNADI"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. Bekleyeceklerini tahmin ediyorduk. Top bizdeyken daha hızlı oyun, sahaya daha doğru yayılma, 3. bölgede de üretmemiz gerekiyordu. İlk yarıda bunu yapamadık. İkinci yarı özellikle Barış’ın girmesiyle sol kanadın da çalışmasını sağladı. Dries ve Bakambu ile enerji geldi. Oyunun içerisinde gol atacağımızı hissettiğimiz, kaleye gittiğimiz dakikalar geldi. Ardından goller geldi. Eksiklerimiz de vardı. Barış ve Kerem kendi mevkiisi dışında oynadı ve olumlu performans sergiledi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi sonrası bu maçla zordur. İkinci yarı daha çok reaksiyon verdik. Kazanarak buradan ayrılıyoruz" diye konuştu.



“ŞU ANDAKİ GİDİŞATIMIZ OLUMLU”

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Sol bekte ilgili değişik şeyler deneyebildiklerini söyleyen Buruk, "Burada Türk kuralı bir yandan bağlıyor. Tercihi oradan dolayı kullanıyoruz. Barış girdikten sonra iyi oynadı, olumlu performans sergiledi. Devre arasında her mevki için düşüneceğiz. Devam eden ligimiz var. Ligde ve Avrupa’da iyi konumdayız. Şampiyonalar Ligi’nde son maça taşıdık. Son maç kazandığımız takdirde her şey bizim elimizde. Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalma şansımız var. Ligde lider durumdayız. Şu andaki gidişatımız olumlu. Eksik bölgelerimiz düşünüp, ona göre karar verip, devre asında transfer yapmayı düşüneceğiz. Her bölge için hazırlığını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Maç içerisinde saha kenarından oyunculara söylediği 'Uyanık kalın' sözlerinin hatırlatılması üzerinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlk yarıda bir ritim yoktu. Çok yavaş oynadık. Daha dikine oynamamız gerekiyordu. O yüzden uyanmaları gerektiğini söyledim. Devre arasında da oyuncularıma söyledim. İkinci yarıda rakip kalede daha etkili şanslar yakaladık" ifadelerini kullandık.



"BAYERN MÜNİH’İN PUAN VERMESİ HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURDU"

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’in Kopenhag’a puan kaybetmesinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Bayern Münih’in puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Biz şanssız fikstürü çeken takımız. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi. Yoğun maç fikstüründe rotasyon oluyor. Bayern Münih’in Manchester United deplasmanında oynadığı maçta beklentim daha yüksek. Bizim amacımız kendi maçımızı kazanıp, kendi şansımızı kendimiz yapmak" dedi.



"LİGDE HERKES HER ŞEYİ YAPABİLİR"

Süper Lig’de bütün takımların herkese takılabileceğini söyleyen Buruk, "Geçen hafta Fenerbahçe sahasında Karagümrük’e zorlandı. Biz Hatay’da zorlandık. Ligin üstünde kadrolar ortaya çıkabilir ama çok yoğun fikstürden geçiyoruz. Buraları kazanarak geçmek önemli. Sakatlıklar üst üste gelebiliyor. Bugün bizde savunma bölgesinde 2 oyuncumuz yoktu. Kaan da sakatlananınca zorluk yaşadık. Ligde herkes her şeyi yapabilir. Bütün takımlara saygı duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

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Ülke puanı için bütün takımların kazanmasının önemli olduğunu vurgulayan sarı-kırmızıların teknik direktörü, "Bütün takımlar bunun için çaba sarf ediyor. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. Yoğun bir tempoda takımlar oynuyor. Biz üzerimize düşeni Şampiyonlar Ligi’nde yapmaya çalışıyoruz. Oynadığımız oyunla, stadyumumuz, seyircimiz, dışarıya verdiğimiz mesaj, imajla bence Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne bu sene renk kattı ve devam da etmek istiyor. Bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Bütün takımların kendinin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını görebiliyorum. Fenerbahçe ve bizim şansımız devam ediyor. Türk futbolu için üst tura çıkmamı gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pendiskpor’un forveti Erencan Yardımcı’nın formda bir oyuncu olduğunu söyleyen Okan Buruk, "İnşallah Türk futbolu için ilerleyen zamanlarda önemli bir forvet olur. Biz de takip ediyoruz. Belki Avrupa’dan çok takip eden var. Genç oyuncuların bu anlamda ortaya çıkması bizi sevindiriyor" dedi.