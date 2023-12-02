Pendikspor - Galatasaray maçında rekor! Hakim Ziyech ve Bakambu'dan ilk

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor engelini iki golle aşarken ortaya çarpıcı istatistikler çıktı.

OKAN BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Manchester United maçının 11'ine göre Pendikspor karşısında 5 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Manchester United maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Tanguy Ndombele, Dries Mertens ve Wilfried Zaha yerine Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Tete ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda ağrıları olan Abdülkerim Bardakcı ile Wilfried Zaha, yoğun maç fikstüründe dinlendirildi ve 21 kişilik kadroda yer almadı.

Gözden Kaçmasın Pendikspor - Galatasaray maçında elektrik kesildi Haberi görüntüle

Haberin Devamı

VİCTOR NELSSON 4 MAÇ SONRA 11'DE

Teknik Direktör Okan Buruk, defansta Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'a görev verdi. Son olarak Kasımpaşa müsabakasına 11'de başlayan Nelsson, 4 maç sonra 11'de şans buldu.

TETE 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, Pendikspor maçında 11'de yer aldı. 23 yaşındaki futbolcu en son Bayern Münih ile İstanbul'da oynanan mücadelede 11'de görev almıştı. Okan Buruk, Tete'yi 6 maç sonra 11'de görevlendirdi. Son oynanan Alanyaspor ve Manchester United maçlarında 11'de oynamayan ve oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor karşılaşmasıyla 11'e döndü.

Galatasaray, Pendikspor maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Kazım Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Tete, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı. Yedeklerde ise; Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

GALATASARAY İLK YARI ETKİSİZDİ

2023/24'te Süper Lig'de en az şut çektiği (4) ve gol beklentisine girdiği (0.23 xG) ilk yarıyı Pendikspor karşısında oynayan Galatasaray, bu sezon ligde daha düşük isabetli şut sayısında kaldığı bir ilk devre geçirmedi.

Haberin Devamı

BAKAMBU BİR İLKİ YAŞADI

Pendikspor karşılaşmasına ikinci yarıda dahil olan Cedric Bakambu, sarı kırmızılı formayla ilk lig golünü Pendikspor'a atarken Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.

SÜPER LİG'DE TEK

Pendikspor ağlarına güzel bir gol gönderen Hakim Ziyech, bu sezon Süper Lig'de birden fazla gol atan oyuncular arasında gollerinin tamamını ceza sahası dışından kaydeden tek isim oldu.

Pendikspor

İstanbul Başakşehir

DEPLASMAN REKORU

2023'te Süper Lig deplasmanlarında oynadığı 35 maçın 30'unu kazanan Galatasaray (2B 3M), lig tarihinde en fazla deplasman galibiyeti aldığı takvim yılını geçiriyor.