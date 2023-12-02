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Pendikspor - Galatasaray maçında elektrik kesildi

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#Galatasaray#Pendikspor#Süper Lig
Pendikspor - Galatasaray maçında elektrik kesildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 19:45

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'un Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maçın 37. dakikasında elektrikler kesildi.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray karşılaşırken maçı ilk devresinde elektrik kesintisi yaşandı.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 37. dakikasında kısa süreli bir elektrik kesintisi olurken oyun durdu.

15 saniyelik kesintinin ardından elektrikler geldi ve maç kaldığı yerden devam etti.

Aynı durum maç öncesinde futbolcular ısınmadayken de yaşanmıştı.

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#Galatasaray#Pendikspor#Süper Lig

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