Pendikspor - Galatasaray maçında elektrik kesildi

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray karşılaşırken maçı ilk devresinde elektrik kesintisi yaşandı.
Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 37. dakikasında kısa süreli bir elektrik kesintisi olurken oyun durdu.
15 saniyelik kesintinin ardından elektrikler geldi ve maç kaldığı yerden devam etti.
Aynı durum maç öncesinde futbolcular ısınmadayken de yaşanmıştı.
⚡️ Elektriklerin kesildiği anpic.twitter.com/L18wiHaToQ
⚡️ Elektriklerin kesildiği anpic.twitter.com/L18wiHaToQ—Spor Arena (@sporarena) December2, 2023