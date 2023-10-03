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Galatasaray maçı öncesi Manchester United'da sürpriz Altay Bayındır kararı

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester United#Galatasaray
Galatasaray maçı öncesi Manchester Unitedda sürpriz Altay Bayındır kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 00:35

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Manchester United'da sürpriz bir karar alındı.

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Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Bayern Münih'e 4-3 kaybeden Manchester United'da kaleci Onana'nın performansı eleştiri konusu olurken Erik ten Hag'tan Altay Bayındır açıklaması geldi.

Altay Bayındır’ın G.Saray’a karşı oynayıp oynamayacağı ile ilgili gelen soruya yanıt veren Hollandalı menajer, “Bunu yarın (bugün) göreceksiniz. Lig Kupası’nda Onana’yı tercih ettik. Çünkü Altay’ın İngiltere standardına ayak uydurması gerek. Altay’ı geliştirmeliyiz, bu çok net. İdmanlarda çok iyi bir izlenim bıraktı ve gerçekten geliştiğini görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Altay ve Onana gibi 2 kaleciye sahip olduğumuz için çok mutluyuz.” dedi.

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SİFTAHI GALATASARAY'A KARŞI YAPIYOR

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Standard Sport'un haberine göre; Erik ten Hag, Galatasaray karşısında performansı eleştiri konusu olan Onana'nın yerine Altay Bayındır'a forma verecek.

Altay Bayındır, Galatasaray maçında forma şansı bulması durumunda Manchester United ile siftah yapacak.

Andre Onana bu sezon yaptığı hatalarla yer yer taraftarlarının da hedefi olmuştu.

MANU'NUN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Reguilon, Fernandes, Rashford, Hojlund

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester United#Galatasaray

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