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Fenerbahçe'den ayrılarak 5 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Manchester United'a imza atan ve Kırmızı Şeytanlar'daki ilk Türk ünvanını alan Altay Bayındır, sarı lacivertli kariyeri ve transferi sürecinde yaşananlarla ilgili Beinsports'a konuşuyor.

ALTAY BAYINDIR'IN AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

"Hayat çok güzel. Gerçekten çok iyiyim. Herkesin yaklaşımı çok sıcak. İlk geldiğimde farklılıklar vardı ama daha önce takip ettiğim için aslında bildiğim bir yere gelmiş gibi oldum. Basketbol maçı gibi izleyenlere zevk veren bir lig. Bizim ülkemizde biraz daha farklı. Burada futbol çok çabuk oynanan bir oyun."

"BURADA OLMAK GURUR VERİCİ"

"İlk duyduğum an kendimi çok iyi hissettim. Hep hedefleri olan bir insanım. Burada olmak her futbolcunun hayali. Türk oyuncu olarak burada olmak çok gurur verici. Bir oyuncunun bulunmak istediği yer onun istendiği yerdir. İstendiğim yerde olduğum için mutluyum."

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"ÇOK POZİTİF, GÜZEL BİR ORTAM VAR"

"Erik ten Hag çok pozitif, bilgili... Futbolu belirleyen şey basit gözüken detaylardır. Hocanın da en çok kafa yorduğu şey bunlar. Manchester United'da olmak ayrı bir gurur. Çok pozitif, güzel bir ortam var."

"JESUS'UN FARKLI BİR SİSTEMİ VARDI"

"Fenerbahçe'de çok değerli ve güzel şeyler yaşadım. 4 senede çok fazla değişkenlik gösteren bir hoca ortamı vardı. Yaklaşık 7-8 tane kaleci antrenörüyle çalıştım. Birine alıştığın zaman diğerine alışman zor oluyor. Bir hocanın başarılı olabilmesi için zaman ihtiyacı oluyor. Jorge Jesus'un alışmakta zorlandığımız, farklı bir sistemi vardı. Rakipler taktiğimizi çözdüğünde artık bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. 4 senede 5-6 maç üst üste aynı stoperlerle oynamamışımdır. Bir kaleci için bu büyük dezavantaj."

"OYUN SİSTEMİMİZ ÇÖZÜLMÜŞTÜ"

"Farklı bir sistemle oynatan hoca, bir takıma geldiğinde; başlangıçta diğer takımların çözemediği bir sistem olabiliyor. Bu sistem işe yarayabiliyor, çünkü senin ne yaptığını bilmiyorlar. Dünya Kupası'na kadar çok maç oynadık, artık oyun sistemimiz çözülmüştü. Bazı takımlar, bize karşı forvetsiz çıkıyordu. Defans arkasına top atmak için sadece kanat oyuncularıyla çıkıyorlardı. Her takımda arkadaşım var. Onların da bana söyledikleri bu şekildeydi. Artık çözümlendiğiniz zaman bazı şeyleri değiştirmen gerekiyor. Dünya Kupası sonrasında aynı oyun sistemiyle devam etmeninin sıkıntısını yaşadık."

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"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

"Fenerbahçe, karakterli ve kariyerli futbolcularla bir takım kurdu. Güzel birliktelik ve takım çalışmasıyla, şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Ali Koç bir başkan değil de bir abi gibi. İşini iyi yapmaya çalışan biri. Fenerbahçe için elinden geleni yapıyor. Bunu canlı gören biriyim. Oyunculara bir abi gibi yaklaşıyor. Onun da verdiği bu mücadele inşallah şampiyonlukla kapanır. Kendisinin buna ihtiyacı var. Başkan Ali Koç, iyi niyetli biri. Bazen bazı yanlış kararlar alınmış olabilir. Aceleci davranılmış ya da geç kalınmış değişiklikler olabilir. Ancak mücadele devam ettiği sürece, sonu her zaman mutluluk olur."

"ADALETLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

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"İsmail Hoca, iyi niyetli ve adaletli bir teknik direktör... Ankaragücü'nde birlikte şampiyonluk yaşadık. Fenerbahçe ile şampiyon olmayı ne kadar istediğini biliyorum ve hak ediyor."

"YOLU AÇIK OLSUN"

"Livakovic başarılı bir kaleci. Taraftarın da sevdiği bir isim. Dünya Kupası'nda iyi geçirdiği bir iki maçı vardı. Yolu açık olsun. Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte mutlu olsun, güzel günler yaşasın"

GALATASARAY KARŞILAŞMASI HAKKINDA

"Galatasaray ile karşılaşacak olmak güzel ve değişik bir duygu. Sen de ülkeni temsilen dünya çapında büyük bir camianın oyuncususun. Onların buraya gelecek olması güzel bir duygu. Ben de onları misafirperver şekilde karşılayacağım. Galatasaray camiasının da beni orada çok iyi karşılayacağına eminim. Tabii ki benim renkleri uğruna savaş verdiğim bir takım var ve benim için çalıştığım yer önemli. Ama ülkemin takımının oyuncuları benim için değerlidir. Ayrım yapmam, hepsinin başımın üstünde yerleri var. Ama biz de kazanmak için mücadele edeceğiz."

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