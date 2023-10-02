Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor mu? Kiralık iddiaları sonrası yeni gelişme

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Sezon başında rekor bedelle Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine talihsiz sakatlıklarla başlarken kiralanabileceği iddiaları gündem oldu.

Sezon başı ABD'de yapılan hazırlık kampında dizinden yaşadığı sakatlığın sonrası ameliyat olan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan Arda Güler, formasına kavuşmak için gün sayarken bir kez daha sakatlandı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmasının ardından iyileşen ve son günlerde takımla birlikte çalışan Arda Güler, Real Madrid ile ilk resmi maçına çıkmak geri sayıma geçmişti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in sahalar dönebileceğini açıklamasının ardından yapılan antrenmanda sakatlanan milli yıldız büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını belirtildi.

Eflatun beyazlılardan yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından yapılan kontroller neticesinde Arda Güler'in sol arka adalesinde sakatlık tespit edilmiştir. Gelişmeler takip ediliyor." denildi.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Real Madrid sağlık heyetinin yaptığı ilk kontrollere göre; Arda Güler'in, en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ve tedavisine de hemen başlandığı öğrenildi.

ÜÇ AYRI DOKTORDAN ARDA AÇIKLAMASI

İspanyol basınından Relevo, Real Madrid'de ikinci sakatlığını yaşayan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin olarak üç farklı uzman doktordan görüş aldı.

"YAŞADIĞI SAKATLIĞIN İKİ ANA SEBEBİ VAR"

Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez şu açıklamayı yaptı:

"Dizinden ameliyat olduğunda sabırlı olmalı ve tamamen iyileşmesini beklemek gerektiğini söylemiştim. İkinci Ansu Fati olmasını istemiyoruz. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme süreci dikkatli bir şekilde yapılırsa uzun vadede yeni bir soruna yol açmaması gerekiyor. Yaşadığı sakatlığın iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada görme arzusunun üstünde yarattığı baskı, diğeri ise henüz gelişmemiz vücuda sahip bir çocuktan bahsediyoruz"

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"MAKSİMUM DİKKATLE ELE ALINMALI"

Ortopedi Cerrahisi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Ripoll:

"Diz ameliyatlarının ardından kas sakatlıkları sık görülür. Her kasın kendine has özellikleri vardır. İyileşmenin sağlıklı olması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Arda'nın yaşındaki bir çocuğun diz ameliyatı maksimum dikkatle ele alınmalı. Futbolcunun geleceğini riske atıyoruz. Futbolcular, bir ay erken dönmek için kariyerinin 15 yılını tehlikeye atıyor."

Travmatoloji ve Ortopedi Cerrahisi Uzmanı Doktor Mediavilla:

"Sakatlık süresini kasların üzerine binen yük ve maç oynama baskısı da etkiliyor."

KİRALIK İDDİASI

İkinci sakatlığının rehabilitasyon sürecine devam eden Arda Güler için İspanya basınından şoke eden bir transfer iddiası geldi.

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Todo Fichajes'in haberine göre Real Madrid, 18 yaşındaki milli futbolcuyu devre arası transfer döneminde kiralık göndermeyi planlıyor.

REAL'İN DÜŞÜNCESİ FARKLI

Onda Madrid'den Javier Carrasco'nun haberine göre; milli yıldızı, "Arda Güler'in dakikalara, biraz kondisyona, takım oyununa ve takım arkadaşlarına alışmaya ihtiyacı var. Arda, büyük bir yetenek olduğunu gösterdi. Olağanüstü bir yeteneği var ve bu yetenek genetik" sözleriyle anlatan Carlo Ancelotti'nin genç oyuncuyu takımdan göndermek gibi bir düşüncesi yok.

Haberde, Arda'nın bu sezonun sonuna kadar Real Madrid'de devam edeceği kaydedilirken ayrılık kararının daha sonraki gelişmelere göre alınacağı belirtildi.

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