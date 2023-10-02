Son dakika: Fenerbahçe'de belirsizlik son buldu! Yıldız futbolcudan yeni imza

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Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile sözleşme uzatma konusuna anlaşma sağladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021 yılından bu yana formamızı giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo’nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek." denildi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

İmzanın ardından konuşan Miguel Crespo, “Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim.” dedi.

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2021/22 sezonunun başında Fenerbahçe'ye gelen Crespo'nun sözleşmesi bu sezon sonunda bitecekti. Portekizli futbolcu bu sezon 5 maçta şans bulup 1 gol attı.