Galatasaray'da Okan Buruk ve Wilfried Zaha konuştu: Canlarını yakabilecek oyuncularımız var

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Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve Wilfried Zaha açıklamalar yaptı.

OKAN BURUK: ÇOK İYİ KADROLARI VAR

"Oyuncularım ve biz hazırız. Ligdeki performansımızı burada sürdürmek istiyoruz. Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Her ne kadar insanların gözünde başarısız görünse de çok iyi bir kadrosu var Manchester United'ın. Maç için elimizden geleni yapacağız."

"SACHA BOEY İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK"

"İki gün önce maç oynadık. Çalışma süremiz çok yoktu. Taktik çalışmamızı İstanbul'da yaptık ve buraya geldik. Rakibin artı ve eksilerine göre düşüncelerimiz var. Sol beklerinde orijinal bir sol bekleri yok. Biz bir plan belirledik ve uygulamaya çalışacağız. Sacha Boey için önemli bir maç olacak. Sadece defansif değil, ofansif anlamda da bir şeyler bekliyoruz. Rashford ile eşleşmesi onun için iyi bir mücadele olacak."

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"BURAYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Oyuncularımız zaman geçtikçe hazır olacak diyorduk. Wilfried burada, Ndombele'yi kullanamadık. Hakim başladı ama daha sonra durdu. Hem yarışıyoruz hem de takımı performansını yukarı doğru götürüyoruz. Bu arenayı önemsiyoruz ve burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncu kadromuzla burada oynamaya hazır hissediyoruz. En tehlikeli maçlar bunlardır. Rakibimiz ne kadar iyi durumda olmasa da kendi sahasında bir çıkış maçına çıkacak. Bu tür maçlar mental olarak sizi geriye götürebilir ama bir çıkış yolu için ekstra bir performans sergileyebilirsiniz. Kendi performansımızı sahaya yansıtabilirsek, rakibimize zorluk çıkaracağımız düşünüyorum. Bizim takımımız da çok önemli ve kazanmak için kendi oyunumuzu en doğru şekilde ortaya koyacağız."

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN KAZANMAK OLACAK"

"Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. 18 puan alarak gruptan çıkmayı hayal ediyorsunuz ama hayal ile olmuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlar önemli. Kopenhag maçında kazanmayı hak ettik ama 1 puan ile ayrıldık. Bundan sonraki hedefimiz her zaman kazanmak olacak. Şampiyonlar Ligi'nde herkes herkesi yenebilir. İki maçı da seyrettim. Oyun olarak birbirine yakın oyunlardı. Palace iki maçta da bekleyerek oynadı. Birinde çok kolay kaybetti ama diğerini kazandı. Biz birçok maç üzerinden analiz yaptık. Bizim de planımız sahada ortaya çıkacak. Wilfried rakibimiz tanıyan en iyi oyuncu. O da olumlu bir katkı verecek bize."

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WİLFRİED ZAHA: "RAKİBİN CANINI YAKACAK KALİTEDE OYUNCULARIMIZ VAR"

"Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Manchester United için daha önce oynadım. 10 yıl sonra bugün 30 yaşındayım. Galatasaray'a geldim. Hocamızın da yardımıyla çok deneyimli bir takım haline geldik. Bizim de onların canını yakacak kalitede oyuncular var. Hep birlikte bu maça hazırız. Ben sol kanadı daha çok tercih ediyorum ama hocam nerede isterse orada oynarım. Benim için hiçbir sorun yok. Dürüst olacağım. Yüzüme baktığınızda herhangi bir rahatsızlık hissediyor muyum sizce? Nereye varmak istiyorsam orası için mücadele ettim ve bugün buradayım."