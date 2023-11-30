Galatasaray - Manchester United maçı sonrası İngiliz gazetecilerden ağır eleştiri: Bu skor affedilemez! Hakim Ziyech...

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5.maçında RAMS Park’ta Manchester United ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrılarak grupta 5 puana ulaştı. Temsilcimizin Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Kırmızı Şeytanlar karşısında 2 gol ve 1 asistlik performansıyla göz doldurdu. Mücadelede 2 kez geriye düşmesine rağmen etkili oyunuyla skoru 3-3’e getiren ve altın değerinde 1 puan kazanan sarı-kırmızılılar, 12 Aralık’ta Danimarka’da karşılaşacağı Kopenhag maçına odaklandı. İngiliz futbol medyasında görev yapan The Athletic muhabiri Mark Critchley ve World Soccer Magazine'den Keir Radnedge dün geceki mücadeleyi ve Galatasaray’ın tur şansını yorumladı.

"BU SKOR MANCHESTER UNITED İÇİN AFFEDİLEMEZ"

Sahada kaos olduğunu düşünüyorum. Her iki takım da ne pahasına olursa olsun maçı kazanmak için sahaya çıktı ve bu onlar için önemli bir krediydi. İki takım da oyunlarında herhangi bir kontrole sahip değildi. Manchester United’ın iki kez öne geçmesine rağmen bunu koruyamamasına şaşırmadım çünkü bunu Şampiyonlar Ligi grubu boyuncu yapıyorlardı. Bu gece bu maçı kazanmanın Manchester United için ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında bu skor affedilemezdi.

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"ZIYECH'İ HERKES BİLİYOR AMA ONANA..."

İngiliz futbolundaki herkes Hakim Ziyech’in neler yapabileceğini biliyordu. Ziyech, istikrarsız bir oyuncu olsa da duran toplarda tehlikeli olan çok teknik bir oyuncu. Manchester United, ilk serbest vuruşu bu kadar tehlikeli bir bölgede vermemeliydi. Açıkçası Onana, Ziyech’in ikinci vuruşunda çok daha iyisini yapmalıydı. Ancak Hakim Ziyech’in böyle bir maçta iki gol atabilmesi şaşırtıcı değil. Çünkü o kaliteli bir oyuncu.

“KOPENHAG MAÇI GALATASARAY İÇİN ÇOK ZOR OLACAK”

Galatasaray, gruptan çıkmaya çok yakın ama Kopenhag maçının çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Kopenhag, taktiksel organizasyonları açısından beni gerçekten etkiledi. Kopenhag taraftarları da gürültülü bir ortam yaratarak takımının arkasında olacak. Galatasaray’ın gruptan çıkacağını düşünüyorum ancak Galatasaray’daki kaliteli yıldız oyuncuların, Kopenhag’ın etkileyici taktiksel yapısını aşmak için takımına yardımcı olmaları gerekiyor.

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KEIR RADNEDGE (WORLD SOCCER MAGAZINE): GALATASARAY, MANCHESTER UNİTED MAÇINDAKİ RUHU SERGİLERSE GRUPTAN ÇIKAR



3-3’lik skor beni şaşırtmadı. Performans olarak çok istikrarsız olan Manchester United takımındaki artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. İki gollü bir üstünlük hiçbir zaman galibiyetin garantisi değildir, özellikle de deplasmanda. Koşullar Manchester United için bir mazeret değildi. Hava ve sahanın durumu her iki takım için de aynıydı. Hakim Ziyech, mükemmeldi. Ziyech’in performansı bir sürpriz değildi. Ziyech, belki de bir Premier Lig takımına karşı kanıtlaması gereken ekstra bir şeyler olduğunu hissetti. Maçtaki en iyi oyuncu olan Hakim Ziyech, en iyi performansını gösterdi. Galatasaray’ın gruptan çıkacağına inanıyorum ama başlama vuruşundan itibaren 90 dakika boyunca Manchester United maçındaki ruhu sergilemeleri gerekecek.

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