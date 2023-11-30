İngiliz basını Galatasaray - Manchester United maçını nasıl gördü? 'Cehennemde çöktü, kabusu yaşattı'

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İngiliz futbol medyasının önemli isimleri, temsilcimizin zorlu maçını ve kazanma şansını Spor Arena’ya yorumlamıştı.



BBC'den John Murray, "Manchester United'ın Everton ile oynadığı maçtan önce hemen ‘Galatasaray kazanır’ derdim. Ancak Manchester United’ın pazar günü Everton ile oynadığı maç benim tekrardan düşünmeme neden oldu." ifadelerini kullanırken; The Athletic'ten Carl Anka, "Manchester United için en büyük sorulardan biri Kerem Aktürkoğlu ile nasıl başa çıkacakları." sözleriyle Kırmızı Şeytanlar'a bir gün önceden uyarıyı veriyordu...

Jacque Talbot ise, "Galatasaray, evinde oynayacağı için daha avantajlı. Galatasaray, Manchester United’ı yenebilecek kapasitede olduğunu biliyor. Bu maç Manchester United için gerçek bir sınav olacak ve galibiyetle ayrılırlarsa şaşıracağım." dedi.

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Nitekim İngilizlerin maç önü korkuları dün gece gerçeğe dönüştü. Farklı Everton galibiyeti sonrası United, İstanbul'dan istediği skorla ayrılamadı.



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç İngiliz basınında geniş yer buldu.

İŞTE İNGİLİZ BASININA YANSIYAN O MANŞETLER:

'CEHENNEMDE ÇÖKTÜ'

Sun: Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam etme umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktı. Manchester 'cehennemde' çöktü.

'PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI'

Telegraph: 'Günahkarların cehenneme gideceğini ve Manchester United'da kaleci André Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz.'

Gözden Kaçmasın Galatasaray - Manchester United maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi Haberi Görüntüle

'UMUTLAR ZORA GİRDİ'

Manchester Evening News: 'Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi.'

'ONANA'NIN KORKU GÖSTERİSİ'

BBC: 'Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Andre Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü.'

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'MANCHESTER'A KABUSU YAŞATTI'

Daily Mail: 'Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester United'a kabusu yaşattı.'

FORMÜL BASİT; KAZAN VE TURLA



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'ı deplasmanda mağlup etmesi durumunda grubu 2'nci sırada bitirerek adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılı ekibin deplasmandan galibiyetle dönememesi halinde ise grubu 3'üncü ve 4'üncü sırada bitirme ihtimalleri mevcut.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United 3-3 berabere kaldı. Bayern Münih'in Kopenhag'ı konuk ettiği grubun diğer karşılaşması ise 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçların ardından gruptan çıkmayı daha önceden garantileyen Bayern Münih, 13 puanla liderliğini sürdürürken, Kopenhag 5 puan ve averajla ikinci, Galatasaray aynı puanla 3'üncü sırada yer aldı. Son sıradaki Manchester United ise 4 puanla haftayı kapattı.



GALATASARAY İÇİN FORMÜL BASİT



Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maçlar 12 Aralık Salı günü oynanacak. Grubun son haftasında Galatasaray, Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bayern Münih ise deplasmanda Manchester United ile mücadele edecek. Gruptaki son maçlar öncesinde Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için kazanmaktan başka çaresi yok. Sarı-kırmızılı ekip, eğer Kopenhag'ı deplasmanda mağlup etmeyi başarırsa diğer maçın sonucuna bakmadan grubu 2'nci sırada bitirecek ve Bayern Münih'in ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım olacak.



BERABERLİK VE MAĞLUBİYET DURUMUNDA NE OLACAK?



Kopenhag - Galatasaray maçının berabere bitmesi durumunda ise sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselemeyecek. Kopenhag-Galatasaray maçı berabere biter ve Bayern Münih, deplasmanda Manchester United'ı yener ya da berabere kalırsa sarı-kırmızılı ekip, grubu 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak. Kopenhag-Galatasaray maçı berabere biter ve Manchester United evinde Bayern Münih'i mağlup ederse sarı-kırmızılı ekip, grubu 4'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda edecek.



Galatasaray'ın Kopenhag'a deplasmanda mağlup olması durumunda ise grupta üst tura yükselen diğer takım, Danimarka temsilcisi olacak. Galatasaray'ın mağlup olduğu senaryoda Manchester United, Bayern Münih'i yenerse sarı-kırmızılı ekip grubu son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda edecek. Manchester United-Bayern Münih maçı berabere biter ise Galatasaray averajla grubu 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

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