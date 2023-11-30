Galatasaray - Manchester United maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray'ın Manchester United maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Salı ve çarşamba günü oynanan Şampiyonlar Ligi maçları sonrası UEFA ülke sıralamasında radikal değişiklik olmamasına karşın puanlar değişti.

Peki Galatasaray'ın Manchester United beraberliği sonrası sıralama nasıl oluştu? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

İşte güncel durum:

1- İngiltere | 95.803

2- İspanya | 84.239

3- İtalya | 79.569

4- Almanya | 78.624

5- Hollanda | 57.900

6- Fransa | 57.664

7- Portekiz | 50.816

8- Belçika | 43.000

9- TÜRKİYE | 35,600

10- İskoçya | 33.250

11- Avusturya | 31.600

12- İsviçre | 31.575

Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı maçlar sonrası puanlar yeniden revize edilecek.