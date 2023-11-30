Manchester United efsanesi Paul Scholes çılgına döndü: 'Çok garip, utanç verici! Galatasaray golünden sonra gülüyor...'

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Manchester United, temsilcimiz Galatasaray'la 3-3 berabere kalırken İngiliz ekibinde öfke hakim.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla son sırada yer alan ve gruptan çıkması zora giren Manchester United'da kaleci Andre Onana'nın performansı yine geçersiz not aldı.

İngiliz ekibinin efsanelerinden Paul Scholes, heyecan dolu müsabakayı değerlendirdi. Paul Scholes, Andre Onana'yla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

"KORKUNÇ HATALAR YAPMAYA DEVAM EDİYOR"



Onana'nın çok kötü bir kaleci olduğunu belirten Paul Scholes, "Andre Onana inanılmaz ve korkunç hatalar yapmaya devam ediyor. Gerçekten kalede ne yapmaya çalışıyor emin değilim. Yerden gelen topu yumruklamaya çalışıyor. Çok kötü bir kaleci. İnsanları tedirgin ediyor, savunmayı tedirgin ediyor, tüm takımı tedirgin ediyor. Basit pozisyonlarda bile çok zorlanıyor" diye konuştu.

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"KEREM'İN GOLÜNÜ YEMEMELİYDİ"

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde de Andre Onana'nın hata yaptığını belirten Paul Scholes, "Kerem Aktürkoğlu'nun attığı üçüncü golde Andre Onana, yakın köşeye gelen topu çıkaramadı. Muhtemelen benden daha çok bilen kaleci uzmanları vardır ama yakın köşeden gelen bu topu, bu seviyede oynayan bir kaleci yememeli. Pozisyon alması zayıf. Üç golde de Onana'nın hatası var. Kalecilik tekniği çok garip görünüyor" dedi.

"UTANÇ VERİCİ BİR MAÇ OYNADI"



Manchester United'ın utanç verici bir maç oynadığını belirten Paul Scholes, "Erik ten Hag, bir teknik direktör olarak tüm bu sorumluluğu almak zorunda. Utanç verici bir maç oynadı Manchester United. Onana, kalede sırıtıyor. Bence konsantre değil. Bir kaleci için konsantrasyon en önemli şeylerden biridir. Gol yiyor ama gülüyor falan. Rakip oyuncular, bu Onana'yı görünce 'Sadece şut atsak yeter' diyorlardır. Her gelen şutun gol olma ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.

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ERIC TEN HAAG: ALTAY DA YAVAŞ YAVAŞ ALIŞIYOR

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Erik ten Hag, kaleci performanslarıyla ilgili soruya, "Üç kalecimizden de çok memnunum. Altay da yavaş yavaş alışıyor. Kendini geliştirmeye devam ederse oynama şansı da bulacaktır. Sabırlı olması gerekiyor." yanıtını verdi.

Andre Onana, maç sonu eldivenlerini yere fırlattı. O görüntüler sosyal medyaya böyle yansıdı:



