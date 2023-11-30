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Galatasaraylı Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi

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#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Hakim Ziyech
Galatasaraylı Ziyech, Şampiyonlar Liginde haftanın oyuncusuna aday gösterildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 12:36

Manchester United maçında frikikten 2 gol atan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asisti yapan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında evinde İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Hakim Ziyech frikikten attığı 2 golle geri dönüşün mimarlarından olmuştu.

Ziyech ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde de asisti yapan isimdi.

Faslı futbolcu bu performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Listede Benfica'dan Joao Mario (3 gol), Manchester City'den Phil Foden (1 gol 1 asist) ve Lazio'dan Ciro Immobile (2 gol) de yer aldı.

ARŞİV - Hakim Ziyech'in Ajax günlerinden harika bir gol...

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#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Hakim Ziyech

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