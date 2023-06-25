Galatasaray, Leandro Paredes transferinde mutlu sona yakın! Sol bek için beklemede...

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Eş zamanlı olarak birçok mevki için birçok oyuncuyla, menajerle ve kulüple temas halinde olan Galatasaray, özellikle Kurban Bayramı sonrasında iki bomba birden patlatmayı hedefliyor.

Bunlardan ilki, Leandro Paredes olacak gibi görünüyor. Sezonu Juventus’ta kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonunun kullanılmamasıyla birlikte PSG’ye geri döndü.

Fanatik'in haberine göre; Fransız devinin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Arjantinli futbolcunun en ciddi talibi Galatasaray.

Hatta Sarı-Kırmızılılar, Güney Amerikalı yıldızla prensip anlaşması sağlamış durumda.

4 YILLIK SÖZLEŞME

PSG’nin oyuncuyu kadroda düşünmemesi de Galatasaray cephesinin işini kolaylaştırıyor.

Fransız kulübüyle iyi ilişkilere sahip olan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, kısa sürede görüşmeleri olumlu yönde sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

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Kulübe yakın kaynaklara göre şu ana kadar yapılan transfer girişimlerinde imzaya en yakın isim Leando Paredes.

Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalamayı ve oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro ödemeyi planlıyor.

SONRAKİ HEDEF SOL BEK

Paredes’in hemen ardından hedefte ise sol bek takviyesi var. Teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği Angelino’nun yanı sıra geleceğe yatırım gözüyle bakılan Nuna Tavares’in de listede ön plana çıktığı öğrenildi.

2'YE 3'E KATLAYABİLİR

Bu sezon Marsilya’da kiralık oynayan ve bonservisi Arsenal’de bulunan Tavares’in, Galatasaray formasıyla tıpkı Boey ve Nelsson gibi bir çıkış yapabileceği, bu durumda değerini 2’ye hatta 3’e katlayabileceği öngörülüyor.

Sarı-Kırmızılılar işte bu yüzden Tavares’i kiralık olarak değil bonservisiyle almanın hesapları içinde. Kesenin ağzını açan Galatasaray Yönetimi, Arsenal’in kiralama konusunda diretmesi halinde sözleşmeye satın alma opsiyonu ekletmeyi düşünüyor.

Benfica çıkışlı olan 23 yaşındaki Portekizli futbolcu, Marsilya’da kiralık sezonunu tam 6 golle tamamlayarak dikkat çekti. Kulübü Arsenal’in genç oyuncuyu satması durumunda 10-15 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi içinde olduğu da gelen haberler arasında.

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