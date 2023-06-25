Son dakika: Galatasaray'da Juventus'a taviz yok! Nicolo Zaniolo için istenen rakam 35 milyon Euro

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Galatasaray’da ve yeniden çağrıldığı İtalya Milli Takımı’nda dikkatleri üzerine çeken Nicolo Zaniolo için Juventus’un ısrarı sürüyor. Sarı kırmızılılara ilk olarak 20 milyon Euro artı Weston McKennie ya da Moise Kean teklifi ile gelen İtalyan devi transferi bitirmek için Galatasaray’a 20 milyon Euro’yu taksitle değil tek seferde peşin ödenmesi garantisini verdi.

AİLE GALATASARAY’I TERCİH ETTİ

Torino temsilcisi bir yandan sarı kırmızılılarla pazarlığı sürdürürken diğer yandan transferde elini daha da kuvvetlendirmek için futbolcu ve ailesi ile temasa geçti. Ancak transfer için dört koldan taarruza geçen Juventus’a karşı Zaniolo ailesi de G.Saray’dan yana bir tutum sergiledi. Hatırlanacağı üzere Sevilla geçtiğimiz yıl önce Marcao’yu ikna edip ardından oyuncunun da devreye girmesiyle transferi istediği şartlara yakın bitirmeyi başarmıştı. Juve de benzer bir hamle yaptı.

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REVİZE TEKLİFLE TEKRAR GELECEKLER

Ancak her fırsatta “Mutluyum, İstanbul ve Galatasaray bana iyi geldi” diyen Zaniolo’nun yanı sıra babası Igor da İtalyan deviyle şartları konuşmak yerine “Karar mercii Galatasaray! Onlarla anlaşmalısınız” diyerek transfer için sarı kırmızılı kulübü işaret etti. Galatasaray ise bu konuda taviz vermek istemiyor ve sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro’yu talep ediyor. Şimdi İtalyanların temmuzda daha iyi şartlarla G.Saray’ın kapısını çalması bekleniyor.